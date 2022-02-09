شكرا لقرائتكم خبر عن شبيهة بالبطاطس.. مادة غذائية تزيل الكوليسترول الضار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف خبراء التغذية عن مادة غذائية يمكن أن تحل محل البطاطس في النظام الغذائي، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

ووفقا لموقع mk.ru، فإن البطاطس عند تحضيرها وتناولها بصورة صحيحة مع المواد الغذائية الأخرى لا تلحق أي ضرر بالصحة والمظهر الخارجي. ولكن يمكن استبدالها بالبطاطا الحلوة.

ويفترض خبراء التغذية، أن البطاطس كمصدر للنشا، يساعد على الشعور بالشبع فترة طويلة، وهو بهذا يمنع الإفراط في تناول الطعام. ولكن هذه الخاصية المفيدة موجودة في البطاطس الباردة وغير المالحة دون الحاجة لإضافة الدهون الزائدة والصلصات.