شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: التمرين يوميا لأكثر من 10 دقائق يؤدى إلى تقليل معدل الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لفريق من الباحثين، فإن زيادة التمارين اليومية لأكثر من 10 دقائق يمكن أن تقلل الوفيات.ووفقًا لـ Fox News ، في دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية للطب الباطني (JAMA Network) ، استخدم فريق من المعهد الوطني للسرطان والمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بيانات مراقبة النشاط لتقدير تأثير الصحة العامة للزيادات الطفيفة في النشاط البدني عبر السكان البالغين في الولايات المتحدة.

قدر المؤلفون أنه إذا زاد البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 85 عامًا أو أكثر من النشاط البدني المعتدل إلى القوي بمقدار 10 دقائق يوميًا، فيمكن تجنب ما يقرب من 6.9٪ من الوفيات السنوية.

وتم ربط المزيد من الفوائد بزيادات أكبر في النشاط،في حين أن الدراسات السابقة "اعتمدت على تقارير ذاتية أقل موثوقية للنشاط البدني، وأخذ العينات الملائمة في اختيار الأتراب والزيادات الكبيرة نسبيًا في مستويات النشاط السكاني"، استخدم المؤلفون بيانات مراقبة النشاط من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) .

ووفقًا إلى معهد NIH الوطني للسرطان، تضمنت البيانات الإفراط في أخذ عينات من الأمريكيين من أصل غير إسباني من السود والمكسيكيين، وقام الباحثون بإقران بيانات مراقبة النشاط لمدة أسبوع من المشاركين في NHANES بين 2003-2006 جنبًا إلى جنب مع بيانات مؤشر الوفيات الوطني المتاحة حتى نهاية عام 2015.

كتب المؤلفون: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى لتقدير عدد الوفيات التي يمكن الوقاية منها من خلال نشاط بدني باستخدام قياسات تعتمد على مقياس التسارع بين البالغين في الولايات المتحدة مع إدراك أن زيادة النشاط قد لا تكون ممكنة للجميع، ومع ذلك ، قد يستغرق أسبوع واحد من المراقبة لا تعكس التغييرات في النشاط بمرور الوقت وتصميم الدراسة القائمة على الملاحظة يحد من التحديد المباشر للسببية "

أبرز المعهد الوطني للسرطان أن الدراسات السابقة أظهرت أن النشاط البدني يحسن صحة الإنسان، ويقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التي تسبب الوفاة المبكرة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان.