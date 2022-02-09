شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تسخين طعامك بطريقة معينة قد يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الصحة البريطانية "NHS"أن 38% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها، حيث قد يؤدي التخلي عن عادة معينة عند إعادة تسخين وجباتك إلى تقليل مخاطر إصابتك بالسرطان، وفقاً لما ذكره موقع "دايلي إكسبريس".

وتغيرت الطريقة التي نأكل بها بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية بالابتعاد عن المنتجات الطازجة، ويتزايد تناول الأطعمة المصنعة.

الشيء الآخر الذي تغير هو الطريقة التي نخزن بها الأطعمة ونشتريها، حيث إن استخدام "البلاستيك" أو المواد الاصطناعية كوعاء لإعادة تسخين الطعام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لموقع Breastcancer.

وأوضح الموقع أنه إذا قمت بتسخين البلاستيك فيمكن أن تتسرب المواد الكيميائية ومصدر القلق الرئيسي هو أن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تدخل في طعامك وشرابك.تسمى إحدى المواد الكيميائية الضارة التي تسبب القلق بشكل خاص بيسفينول أ (BPA).

وذكر موقع Breastcancer: "تشير الأبحاث أيضًا بقوة إلى أنه عند مستويات تعرض معينة ، فإن بعض المواد الكيميائية الموجودة في هذه المنتجات ، مثل بيسفينول أ (BPA) ، قد تسبب السرطان لدى الناس."

يمكن العثور على BPA في العديد من المنتجات البلاستيكية ، بدءًا من حاويات تخزين الطعام إلى الجانب اللامع من الإيصالات الورقية.

BPA هو هرمون بيئي نشاطه الشبيه بالإستروجين يجعله معطلاً للهرمونات.ويمكن أن تؤثر الاضطرابات الهرمونية على كيفية عمل هرمون الاستروجين والهرمونات الأخرى في الجسم ، عن طريق منعها أو محاكاتها، مما يؤدي إلى إعاقة التوازن الهرموني في الجسم.

نظرًا لأن الإستروجين يمكن أن يجعل سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمون يتطور وينمو، تختار العديد من النساء الحد من تعرضهن لهذه المواد الكيميائية التي يمكن أن تعمل مثل الإستروجين.

عند إعادة تسخين هذا النوع من البلاستيك، يمكن أن يتسرب إلى الأطعمة بمرور الوقت.

توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام الحاويات البلاستيكية في الميكروويف فقط عندما يتم تصنيفها على أنها آمنة لمثل هذا الاستخدام.



