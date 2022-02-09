شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على السيطرة على الغدة الدرقية مع هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الغدة الدرقية ضرورية لتتبع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، ويصاب العديد من الأشخاص بمشاكل الغدة الدرقية في سن مبكرة نتيجة لاختيارات نمط الحياة السيئة مثل عدم تناول الطعام بشكل صحيح والتوتر ومخاوف أخر، يمكنك إبقاء الغدة الدرقية تحت السيطرة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن.

نعرض وفقا لتقرير موقع " healthline"، أبرز 5 أطعمة فائقة تعمل معجزات لصحة الغدة الدرقية (لجميع أنواع اختلالات الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية ونقص المناعة الذاتية).

جوزة الهند

جوز الهند هو أحد أفضل الأطعمة لمرضى الغدة الدرقية، سواء كان جوز الهند الخام أو زيت جوز الهند، يحسن الأيض البطيء، كما أنه يحتوي جوز الهند على الأحماض الدهنية متوسطة أي الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة بوفرة مما يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي ".

بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على عنصر الزنك الضروري لامتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن الأخرى وكذلك لتخليق وتوازن هرمونات الغدة الدرقية.

المكسرات البرازيلية

السيلينيوم هو من المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الجسم لعملية التمثيل الغذائي لهرمونات الغدة الدرقية، والسيلينيوم ضروري لتحويل T4 إلى T3، كما أن المكسرات البرازيلية هي أيضًا واحدة من أفضل المصادر الطبيعية لهذه المغذيات، في الواقع، يكفي تناول ثلاث حبات من المكسرات البرازيلية يوميًا لتعطيك جرعة صحية من مضادات الأكسدة القوية ومعدن الغدة الدرقية ".