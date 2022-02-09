شكرا لقرائتكم خبر عن شائعة متداولة عن علاج «السرطان».. وأخصائي يكشف مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د.فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات من بعض الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التداوي من بعض الأمراض الخطيرة.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “تحذير من مقطع متداول عن نجاح علاج السرطان بفص ثوم على الريق!”.

وأضاف الخضيري “لا أدري كيف يتم استغفال الناس بمجرد سواليف من مجهول، (لا أبحاث منشورة ولا رقم ملف طبي للمريض المزعوم؟”.

وتابع الخضيري “أعتقد أن الأبحاث العالمية بعد هذا المقطع ستوقف أبحاثها التي تكلّف سنوياً خمسين مليار دولار للبحث عن علاج للسرطان، ونكتفي بالثوم”.