شكرا لقرائتكم خبر عن عادة يومية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توصلت دراسة أجريت في اليابان على أكثر من 30 ألف شخص، إلى أن الاستحمام يوميا يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعوية الدموية والسكتات الدماغية.

وأجرت الدراسة مقارنة بالأشخاص الذين استحموا أقل من مرتين في الأسبوع، فإن أولئك الذين استحموا كل يوم تقريبا، ووجد لديهم مخاطر أقل بنسبة 28% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

ووجدت الدراسة أيضا أن أولئك الذين يستحمون كل يوم لديهم “خطر أقل بنسبة 26% للإصابة بالسكتة الدماغية بعد أن قام الباحثون بتعديل النتائج لعوامل أخرى تؤثر على صحة القلب، مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة وعادات التدخين”.

الجدير بالذكر أن العديد من الدراسات تربط استخدام الساونا أربع إلى سبع مرات في الأسبوع لخفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ورغم ذلك يؤكد الأطباء أنه على الرغم من أن حمامات الساونا والحمامات لها فوائد صحية، إلا أنها ليست آمنة للجميع، حيث توضح جامعة هارفارد بأن الساونا ليست آمنة للأشخاص الذين يعانون من “ألم الصدر غير المستقر، أو ضعف التحكم في ضغط الدم، أو غيرها من مشاكل القلب الخطيرة”.