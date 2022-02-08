أخطرها «رقم 1».. استشاري يحذر من أخطار حقن بناء العضلات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر د. سعد الرشيدي طبيب استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية و أمراض الذكورة والعقم، من خطورة حقن التيستوستيرون لبناء وتضخيم العضلات. وأوضح الرشيدي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أضرار حقن التيستوستيرون لبناء وتضخيم العضلات للرجال على النحو التالي: ١- تأثر الحيوانات المنوية ( قد يقود للعقم وصغر حجم الخصيتين) ٢- ضعف جنسي ٣- تثدي ٤ – انحباس السوائل ٥- صلع ٦- حب الشباب ٧- سرطان البروستاتا- سرطان الثدي ٨- السلوك العدواني

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