فقدان الوزن أكثر صعوبة بعد سن الأربعين… إليكم الحلول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 24 دقيقة

يعاني الكثير وخاصة النساء من مشكلة الوزن الزائد، ويرى البعض أن مواجهة الوزن الزائد بعد سن ال40 صعب حداز

وقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا بعض الأسباب التي يمكن أن تؤثر سلباً في عملية إنقاص الوزن في منتصف العمر على النحو التالي:

تدهور العضلات

بما أن العضلات في جسم الإنسان تقوم بحرق السعرات الحرارية، فإن أي تدهور تشهده يقلل من فعاليتها في الجسم وبالتالي تزيد كمية السعرات الحرارية التي لا يتم حرقها مما يؤدي إلى زيادة الوزن. لذلك، بعد سن معينة، إذا لم يراقب المرء كمية السعرات الحرارية التي يتناولها في اليوم، فهناك فرصة أكبر لزيادة الوزن.

قلة النشاط البدني

يساهم النشاط البدني الأقل أيضًا في زيادة وزن الجسم. كلما تم حرق سعرات حرارية أقل، كلما ازداد وزن جسم الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يعتاد الأشخاص نفسياً على عدم القيام بعمل بدني كافٍ بعد سن 35، مما يساهم في زيادة وزنهم.

الإجهاد

الإجهاد هو أيضًا سبب رئيسي آخر وراء زيادة وزن الجسم خلال منتصف العمر. مع تقدم العمر، قد تزداد نسبة الإجهاد لديه، مما يؤثر على خفة حركته ويجعله أقل نشاطًا.

كيفية إنقاص الوزن في الأربعينيات من العمر

راقب سعراتك الحرارية بعد تجاوز الثلاثينيات. يجب تقليل السعرات الحرارية والتركيز أكثر على تناول المزيد من الألياف والأغذية الغنية بمضادات الأكسدة. يقول الخبراء إن المفتاح لجسم صحي يكمن في معرفة ما يجب أن تأكله ومتى تأكل.

وينصح الخبراء بالأمور التالية لتفادي زيادة الوزن في سن الأربعينيات:

– لا تشبع جوعك الصباحي بالأطعمة المصنعة غير الصحية.

– تناول وجبة فطور صحية.

– لا تنس شرب ما لا يقل عن 7-8 أكواب من الماء كل يوم.

– تناول وجبات صغيرة بين الوجبات الرئيسية.

– لا تأكل وجبات ثقيلة أثناء الليل

– لا تستهلك القهوة، أو الشاي، أو المشروبات الغازية، أو مشروبات الطاقة المحلاة بالسكر بكميات زائدة

– مارس التمارين الرياضية