للحفاظ على أسنانكم.. ابحثوا عن القرنفل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

يبحث الكثيرون عن وسائل سهلة للحفاظ على الأسنان والتخفيف من آلامها التي قد تصل أحيانا إلى درجة لا تطاق.

ويرى خبراء أن القرنفل قد يكون إحدى هذه الوسائل التي تتميز بخصائص تساعد في حماية صحة الفم والأسنان، بحسب موقع “الكونسلتو”.

وفيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية للأسنان التي يوفرها القرنفل:

تسكين الألم

يشتمل القرنفل على مخدر “الأوجينول” والذي يساعد في تسكين آلام الأسنان بشكل فعال خلال دقائق معدودة، ويتواصل مفعوله لعدة ساعات.

مكافحة التسوس

يلعب القرنفل دورا هاما في تطهير الأسنان ومحاربة البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى والالتهابات، ولذلك يعتبر علاجا وقائيا فعالا بدرجة كبيرة في مكافحة تسوس الأسنان.

وفي كثير من الأحيان تتم إضافة القرنفل إلى المنتجات التي تستخدم في العناية بصحة الفم، كمعجون الأسنان وغسول الفم.

حشوات الأسنان

يلجأ بعض أطباء الأسنان إلى خلط زيت القرنفل مع أكسيد الزنك لاستخدامهما كحشوة مؤقتة لتهدئة أعصاب الأسنان الحساسة.

ويهدف ذلك إلى جعل المريض لا يشعر بالألم في هذه المنطقة إلى أن يتم تحديد موعد جلسة تركيب الحشوة الدائمة.



أمراض اللثة

يعد القرنفل غنيا بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وهو ما يحمي من الإصابة بأمراض اللثة، التي تشكل أحد عوامل الخطر وراء تسوس وتساقط الأسنان نتيجة ضعف العظام الأساسية المقوية للسن.