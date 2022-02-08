شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح طريقة للتخلص من الوزن الزائد بدون دايت بزيادة فترة النوم ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة لتجربة عشوائية، أن الأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن أو التخلص من السمنة عليهم النوم لفترة أطول، حيث طلب من الشباب البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين ينامون عادة أقل من 6 ساعات ونصف، أن يحاولوا النوم حوالي 8 ساعات ونصف الساعة في الليلة لمدة أسبوعين.

ووفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية، في نهاية تلك الفترة القصيرة من الوقت، قلل الكثير من أولئك الذين زادوا من فترة نومهم لمدة أطول من السعرات الحرارية التي يتناولونها بمعدل 270 سعر حراري في اليوم، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine.

ووجدت الدراسة أن بعض المشاركين في الدراسة قللوا من تناولهم بمقدار 500 سعر حراري كل يوم.

وقالت الدكتورة إسرا تسالي مؤلفة الدراسة، والأستاذة المساعدة في الطب التي تدير مركز أبحاث النوم في جامعة شيكاجو، "هذا يشبه تقريبًا لعبة تغيير قواعد اللعبة لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه"، توقع الباحثون نتائجهم في المستقبل، ووجدوا أن تناول 270 سعرًا حراريًا أقل في اليوم من شأنه أن يُترجم إلى خسارة 26 رطلاً أى حوالى أكثر من 12 كيلو على مدار 3 سنوات، وكل ذلك من خلال عدم القيام بأي شيء أكثر من الحصول على نوم إضافي.

وأضافت تسالي، "تدخل بسيط يمكنك القيام به لنفسك لزيادة مدة نومك أو الحفاظ عليه حتى لا تحرم من النوم يمكن أن يكون له تأثير كبير على الوزن الصحي".

قال تسالي: "مراكز المكافأة في الدماغ تصبح أكثر نشاطًا عندما تكون محرومًا من النوم، مما يزيد من شغفك بالكربوهيدرات أو الوجبات السريعة أو تناول كميات أكبر من الطعام بشكل عام، ثم هناك مشكلة مقاومة الأنسولين، والتي تزداد مع الحرمان من النوم وتؤدي إلى زيادة الوزن، مضيفة، "أظهرت العديد من الدراسات المعملية أنه إذا كنت ستجري اختبار تحمل السكر في الصباح لفرد محروم من النوم مقابل فرد يتمتع براحة جيدة، فسترى حالة ما قبل السكري ومقاومة الأنسولين في الصباح".

ما مدى صعوبة إضافة المزيد من النوم إلى حياتهم؟

قالت الدكتورة إسرا تسالي مؤلفة الدراسة، "لقد كانت شخصية للغاية، وركزت على محاولة مراجعة أنماط حياة الناس، والقيود المتعلقة بالعمل، وأفراد أسرهم، وحيواناتهم الأليفة، وأطفالهم، وروتين وقت النوم، "ثم تحدثنا معهم حول تحسين عادات نومهم، مثل وضع الإلكترونيات بعيدًا عن النوم."

ينصح خبراء النوم بوضع أي أجهزة ينبعث منها ضوء أزرق، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون، على سبيل المثال لا الحصر قبل 45 دقيقة إلى ساعة من النوم، ذلك لأن الضوء الأزرق يوقف إفراز الميلاتونين، هرمون وقت النوم في الجسم.

تتضمن نصائح النوم الأخرى، النوم في غرفة نوم باردة (حوالي 60 إلى 67 درجة فهرنهايت أو 15 إلى 20 درجة مئوية) ؛ تجنب الطعام الحار قبل النوم، السماع لأصوات ملطفة والقيام بطقوس مهدئة لوقت النوم، والتي يمكن أن تشمل الاستحمام بماء دافئ، أو قراءة كتاب، أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، أو التنفس العميق، أو اليوجا، أو التأمل، أو تمارين الإطالة الخفيفة.

أوضحت تسالي، إنها لاحظت تغييرات بعد أسبوع واحد فقط من برنامج تحسين النوم الذي استمر أسبوعين.

أكد الدكتور بهانوبراكاش كولا، الطبيب النفسي وأخصائي الأعصاب في مركز طب النوم وقسم طب الإدمان في Mayo Clinic فى روتشستر، مينيسوتا: "هذه دراسة جيدة جدًا ، "لقد أظهرت بوضوح أنه كلما زاد مقدار النوم، قل تناول الطاقة وهذا بدوره أدى إلى انخفاض متواضع في الوزن، موضحا، أنه "من المحتمل أنه إذا تم زيادة فترة النوم، يمكن أن تكون هناك تغييرات أكثر أهمية في الوزن."

النوم والجوع مرتبطان.. كيف يساعدك النوم لفترة أطول على إنقاص الوزن؟

أحد الأسباب هو تأثير قلة النوم على نوعين من الهرمونات الرئيسية التي تتحكم في الجوع والشبع: الجريلين واللبتين، يحفز الجريلين الجوع، وقد ثبت أنه يزداد مع الحرمان من النوم، يخبرنا شريكها، اللبتين، عندما نشبع.

وقال كولا: "تبين أن هرمون الليبتين يتناقص مع قلة النوم، لذلك عندما نحرم من النوم يكون لدينا كمية أقل من هذا الهرمون، وبالتالي يقل تأثير هذا الهرمون على شهيتنا".

وقالت كريستين كنوتسون، الأستاذة المساعدة في النوم والطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن، والتي لم تشارك في الدراسة، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ليسوا فقط يتوقون إلى الكربوهيدرات، بل يكتسبون المزيد من الوزن عندما يحرمون من النوم.

وأضافت كنوتسون: "الدراسات التي لاحظت زيادة الشهية بعد قلة النوم كانت لدى الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن، الحصول على قسط كافٍ من النوم له فوائد صحية للجميع بغض النظر عن وزن الجسم".

وأكدت، أن هناك طريقة أخرى، حيث تؤثر قلة النوم على خياراتنا الغذائية، حيث يمكن العثور عليها في مراكز المكافأة في الدماغ، وهي النقطة التي تعطينا مشاعر ممتعة نرغب في تكرارها.