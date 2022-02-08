لماذا يطلب الطبيب أشعة دوبلكس على الرقبة؟

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القاهرة - سامية سيد - أشعة الدوبلكس على الشريان السباتي في الرقبة هو اختبار بالموجات فوق الصوتية يوضح مدى جودة تدفق الدم عبر الشرايين السباتية، وتقع الشرايين السباتية في الرقبة وتزود الدماغ بالدم مباشرة، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على السبب الذى يجعل الطبيب يطلب أشعة دوبلكس على الرقبة، بحسب موقع "ucsfhealth".

كيف يتم إجراء الاختبار

الموجات فوق الصوتية هي طريقة غير مؤلمة تستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صور لداخل الجسم ويتم الاختبار في مختبر الأوعية الدموية أو قسم الأشعة.

لماذا يتم إجراء اختبار أشعة دوبلكس على الرقبة.

يتحقق هذا الاختبار من تدفق الدم في الشرايين السباتية يمكنه الكشف عن:

-تخثر الدم (تجلط الدم)

-تضيق الشرايين (تضيق)

أسباب أخرى لانسداد الشرايين السباتية

قد يطلب طبيبك هذا الاختبار إذا:

-أصبت بسكتة دماغية أو نوبة إقفارية عابرة (TIA)

تحتاج إلى اختبار متابعة لأنه تم اكتشاف تضيق الشريان السباتي في الماضي أو أجريت لك عملية جراحية في الشريان

يسمع طبيبك صوتًا غير طبيعي يسمى لغط فوق شرايين الرقبة السباتية قد يعني هذا أن الشريان يضيق.

نتائج طبيعية

ستخبر النتائج طبيبك عن مدى انفتاح أو تضييق الشرايين السباتية على سبيل المثال ، قد تتضيق الشرايين بنسبة 10٪ ، أو تتضيق بنسبة 50٪ ، أو بنسبة 75٪.

النتيجة الطبيعية تعني عدم وجود مشكلة في تدفق الدم في الشرايين السباتية الشريان خالٍ من أي انسداد أو تضيق كبير أو مشكلة أخرى.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية

تعني النتيجة غير الطبيعية أن الشريان قد يضيق أو أن شيئًا ما يغير تدفق الدم في الشرايين السباتية. هذه علامة على تصلب الشرايين أو أمراض الأوعية الدموية الأخرى.

بشكل عام ، كلما زاد ضيق الشريان ، زاد خطر إصابتك بسكتة دماغية.

اعتمادًا على النتائج ، قد يطلب منك طبيبك:

- الجراحة

-إجراء اختبارات إضافية (مثل تصوير الأوعية الدماغية ، وتصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي ، وتصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي)

-اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ونمط حياة لمنع تصلب الشرايين

-كرر الاختبار مرة أخرى في المستقبل