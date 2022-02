رفع الأثقال لـ3 ثوان يومياً يساعد على تقوية عضلاتك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 04:13 مساءً - وجد الباحثون أنّ رفع الأثقال لمدة ثلاث ثوان فقط في اليوم يمكن أن يقوي العضلات. راقب الخبراء في أستراليا الأشخاص الذين قاموا بنوع مختلف من حركات العضلات لمدة خمسة أيام في الأسبوع لمدة شهر. طُلب منهم القيام بحركة واحدة فقط في كل مرة.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: أظهرت النتائج أنّ المتطوعين الذين أجروا نوعاً معيناً من الحركات شهدوا زيادة بنسبة 10 في المائة في قوة العضلات بعد أربعة أسابيع.

وقال البروفيسور كين نوساكا، مؤلف الدراسة الرئيسي، أنّ النتائج أظهرت أنّ الناس لا يحتاجون إلى قضاء فترات طويلة من الوقت في ممارسة الرياضة لتحسين قوة عضلاتهم.

وقال: “لم يكتشف الفريق بعد ما إذا كانت النتيجة تنطبق على مجموعات العضلات الأخرى. ولكن إذا كان الأمر كذلك فذلك يعني أنّ الناس يمكنها أن تقوم بممارسة رياضة للجسم كله في أقل من 30 ثانية”.

وأضاف البروفيسور نوساكا أنّ النتائج مثيرة لتعزيز اللياقة البدنية والصحة، مثل منع الساركوبينيا، وهو انخفاض في كتلة العضلات وقوتها مع الشيخوخة.

قامت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة إديث كوان، باستقطاب 52 طالباً في مجال الصحة في اليابان.

تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، ربعهم لم يرفع أي أوزان، بينما قام المتطوعون الآخرون بأنواع مختلفة من تمارين عضلة اليدين.

قام المتطوعون بتمرينهم لمدة ثلاث ثوان في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع لمدة أربعة أسابيع.

قام الباحثون بقياس قوة عضلات ذراعهم قبل وبعد فترة الأربعة أسابيع.

تظهر النتائج، التي نشرت في مجلة Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports، أنّ جميع طرق الرفع الثلاثة حسنت قوة العضلات.

لم يكن هناك سوى زيادة صغيرة بين أولئك الذين قاموا برفع الوزن متساوي القياس ومتحدة المركز.

أولئك الذين يقومون برفع متحدة المركز، أي رفع الوزن إلى صدرهم، رأوا زيادة قوتهم متحدة المركز بنسبة 6.3 في المائة.

شهد المتطوعون الذين قاموا بتمرين متساوي القياس، أي مع الاستمرار في حمل الوزن، زيادة في القوة الغريبة بنسبة 7.2 في المائة فقط.

ولكن أولئك الذين أدوا حركة عضلات اليد (bicep curl)، أي خفض الوزن، شهدوا زيادة قوة العضلات في جميع القياسات الثلاثة.

وزادت قوتهم متحدة المركز بنسبة 12.8 في المائة، وزادت متساوي القياس بنسبة 10.2 في المائة وزادت قوتهم بشكل عام 12.2 في المائة.

وقال البروفيسور كين نوساكا، مدير ممارسة الرياضة والعلوم الرياضية في الجامعة: ” تشير نتائج الدراسة إلى أنّ كمية صغيرة جداً من التحفيز، حتى 60 ثانية على مدة أربعة أسابيع، يمكن أن تزيد من قوة العضلات.”

“يعتقد الكثير من الناس أنه يتعين عليك قضاء الكثير من الوقت في ممارسة الرياضة، لكن الأمر ليس كذلك. يمكن أن يكون التمرين القصير جيد جيداً لجسمك وكل تقلص عضلي مهم.”

وقال الباحثون أنه ليس من الواضح بعد لماذا كانت حركة (bicep curl) أكثر فعالية.

وأضاف البروفيسور نوساكا: “ولكنّ النتيجة التي توصلوا إليها تشير إلى أنّ القيام بهذه الحركة لمدة ثلاث ثوان يومياً ‘تحسن قوة العضلات في فترة قصيرة نسبياً وهي مهمة للصحة واللياقة البدنية”.