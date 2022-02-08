شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: أصحاب الأعراض الحادة من متعافى كورونا عرضة للإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتعافون من كورونا معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمشكلة في القلب والأوعية الدموية في المستقبل، بحسب جريدة دايلي ميل البريطانية.

وقالت الدراسة أنه بغض النظر عن شدة الحالة، سواء كانت خفيفة أو شديدة، فإن خطر حدوث أمراض القلب مثل: مرض الشريان التاجى وفشل القلب والرجفان الأذيني موجود لجميع الناجين من كورونا على على مدى 30 يومًا بعد الإصابة أكثر من غيرهم.

وحذر الباحثون من أنه بعد التعافى من كورونا ، من المحتمل أن تشهد الأنظمة الصحية زيادة في عدد الأشخاص المصابين بأمراض قلبية ناجمة عن الفيروس التاجي.

وجد الباحثون من جامعة واشنطن الأمريكية أن الناجين من الفيروس كانوا أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب وأمراض الشريان التاجي ومشاكل القلب والأوعية الدموية أكثر بقليل من الشخص العادي.

تنطبق المخاطر المتزايدة على الأشخاص بغض النظر عن مدى خطورة الإصابة، على الرغم من أن الأشخاص المصابين بعدوى أكثر حدة أظهروا خطرًا أعلى من الأشخاص الذين يعانون من حالات خفيفة من كورونا.

تسلط الدراسة الضوء على الآثار طويلة المدى المحتملة للفيروس، وكيف أنه حتى بعد الوباء سيظل الفيروس باقياً بالنسبة للعديد من الأشخاص.

كتب الباحثون: " تقدم نتائجنا دليلًا على أن مخاطر وعبء عام واحد من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الناجين من كورونا الحاد كبيرة ''.

يجب أن تشمل مسارات الرعاية لأولئك الذين نجوا من الحالات الحادة من كورونا الاهتمام بصحة القلب والأوعية الدموية وأمراضها.

جمع الباحثون، الذين نشروا نتائجهم يوم الاثنين في مجلة "nature"، بيانات من أكثر من 11 مليون شخص للدراسة الضخمة.

تم جمع البيانات من وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية (VA) وتضمنت مرضى كورونا والأشخاص الذين لم يسجلوا أي إصابة في أي وقت.

تم تضمين أكثر من 153 ألف شخص ثبتت إصابتهم بكورونا إلى جانب خمسة ملايين شخص تلقوا علاجًا لحالة أخرى أثناء الوباء ولم يسجلوا أي إصابة مطلقًا.

تم إنشاء مجموعة دراسة أخرى باستخدام بيانات من الأشخاص الذين تلقوا العلاج في عام 2017 ، قبل كورونا.

قام الباحثون بعد ذلك بجمع البيانات من هذه المجموعات حول احتمالية الإصابة بمجموعة متنوعة من اضطرابات القلب والأوعية الدموية، وقاموا بتعديل البيانات بناءً على عوامل الخطر الموجودة مسبقًا والتي كانت موجودة في مجموعات الدراسة.

كانت الإصابات الأكثر ارتباطًا بعدوى كوفيد هي أمراض القلب والرجفان الأذيني - عندما يعاني الشخص من تسارع في ضربات القلب يمكن أن يسبب تجلط الدم.

وجد الباحثون أنه في المتوسط​​، هناك 11.61 حالة إضافية من قصور القلب لكل 100.000 مقيم بين الناجين من كورونا كما هو الحال في عموم السكان.

ووجدوا أيضًا أن المصابين بالعدوى معرضون لخطر مماثل للإصابة بالرجفان الأذيني بمتوسط ​​10.74 حالة لكل 100.000 شخص.

تشمل الحالات الأخرى التي تعرض فيها الناجون من كورونا لخطر شديد مرض الشريان التاجي الحاد (5.35 حالة إضافية لكل 100000 فرد من السكان) والانصمام الرئوي (5.47) والمعاناة من السكتة الدماغية (4.03).

وكتب الباحثون: `` كانت المخاطر واضحة بغض النظر عن العمر والعرق والجنس وعوامل الخطر القلبية الوعائية الأخرى ، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى المزمنة وفرط شحميات الدم ''.

كما ظهرت أيضًا لدى الأشخاص الذين لم يصابوا بأمراض القلب والأوعية الدموية قبل التعرض لكورونا، مما يوفر دليلًا على أن هذه المخاطر قد تظهر حتى في الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تظهر أعراض كورونا طويلة الأمد في شكل أو شكل ما في أي مكان من واحد من كل عشرة إلى واحد من كل ثلاثة ناجين من كورونا، ويبدو أن الأشخاص الذين يعانون من حالات أكثر خفيفة يكونون أكثر عرضة للخطر.

يمكن أن يتجلى في نواح كثيرة، من فقدان الشخص حاسة التذوق أو الشم ، إلى الإصابة بأمراض القلب الشديدة.