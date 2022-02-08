شكرا لقرائتكم خبر عن أجرى 70 اختبارا.. رجل مصاب بكورونا منذ 14 شهرا بدون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مواطن تركى، أكثر من 70 اختبار لفيروس كورونا المستجد، جاءت جميعها إيجابية، حيث يخضع التركى مظفر كاياسان، لحجر صحي دائم منذ أكثر من عام، أو بالأحرى 14 شهرًا، ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أصيب "مظفر" بعدوى فيروس كورونا، فى نوفمبر 2020، وعولج في المستشفى، ولكن بعد خروجه، استمرت اختباراته في إظهار نتيجة إيجابية.

تم تشخيص كاياسان، البالغ من العمر 56 عامًا، بـ 78 اختبارًا في غضون 14 شهرًا، ولكن في كل مرة، تلقى نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا، وطوال هذا الوقت، لم يستطع الخروج من الحجر الصحي، ولم يتمكن من التواصل مع أحفاده، واضطر للعيش بمفرده في المنزل، وقرر "مظفر" طلب المساعدة من السلطات.

وسبق للرجل المصاب أن حث المواطنين على التطعيم، بقوله "ليس لهم الحق في قتل الناس"، وقال مظفر: "ليس لك الحق في قتل الآخرين، كل من يريد النجاة يجب تطعيمه"، كما أوضح أنه "أجرى عملية زرع نخاع عظمي منذ ثلاث سنوات، وكانت العملية ناجحة، لكنه أصيب بعد ذلك فيروس كورونا، الذي لا يزال يعيش معه حتى يومنا هذا".

وأضاف أنه "عند الاتصال بالعلماء والأطباء، أبلغوه أن جهاز المناعة لديه ضعيف بسبب اللوكيميا (سرطان الدم)"، وتابع المواطن التركي أنه "عندما نسأل علماءنا وأطباءنا، يقولون إن جهاز المناعة لدي ضعيف بسبب إصابتي بسرطان الدم، ويبقوني على قيد الحياة لمدة 14 شهرًا بالأدوية التي يصفونها، هذه عملية معقدة للغاية، هذه عملية صعبة لكل من الموجودين في المستشفى ولي، لقد كنت في الحجر الصحي لمدة 14 شهرًا".

واختتم مظفر بأنه "لا يستطيع تفسير ما يحدث، ولكن وفقًا للعلماء، لا تزال بقايا "كوفيد-19" في جسمه، على الرغم من أنه لا يعاني من أية أعراض".