بيروت - نادين محمد -

عوامل عديدة يمكن أن تسبب انحسار اللثة مما يجعل الجذور المكشوفة حساسة وعرضة للتسوس، وبمجرد انحسار أنسجة اللثة عن الأسنان، لا يمكنها النمو مرة أخرى. ومع ذلك، يمكن أن تساعد بعض العلاجات في استعادة أنسجة اللثة حول الأسنان.

ما الذي يسبب انحسار اللثة؟

هناك عدة عوامل مختلفة يمكن أن تسبب انحسار اللثة، منها أمراض اللثة والتي تشير إلى عدوى والتهاب اللثة، وتورمها ونزيفها في بعض الأحيان، ويحدث هذا الالتهاب نتيجة تراكم الرواسب البكتيرية حول اللثة، وتشمل العوامل التي قد تسبب أمراض اللثة أو تساهم في حدوثها ما يلي:

نظافة الفم.

تشوه الأسنان.

حشوات تالفة.

أطقم الأسنان التي لم تعد مناسبة.

الجينات الوراثية.

التغيرات الهرمونية بسبب الحمل أو موانع الحمل.

الأدوية التي تسبب جفاف الفم.

بعض اضطرابات المناعة.

الضغط العصبي.

التدخين .

التهاب اللثة.

عندما انحسار اللثة بعيداً عن السن، يتشكل جيب بين السن واللثة، والذي يبدأ في تراكم البكتيريا وبمرور الوقت، تسبب البكتيريا مزيداً من الالتهاب، وإذا انحسرت اللثة كثيراً، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان العظام، مما قد يؤدي إلى ارتخاء الأسنان أو تساقطها.

تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة

يعتبر التنظيف المنتظم أمراً ضرورياً؛ للحفاظ على نظافة الفم الجيدة. ومع ذلك، فإن استخدام تقنية تنظيف غير صحيحة بالفرشاة يمكن أن يساهم في الواقع في انحسار اللثة وتتضمن عوامل تنظيف الأسنان غير الصحيحة التي يمكن أن تؤدي إلى تراجع اللثة ما يلي:

الكثير من الضغط أثناء التنظيف

استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات صلبة أو متوسطة.

تفريش الأسنان بحركة أفقية واسعة.

صرير وضغط الأسنان مما قد يؤدي إلى انحسارها بمرور الوقت، ويخلق جيوباً عميقة بين السن واللثة، حيث يمكن للبكتيريا أن تتجمع.



علاج انحسار اللثة

يعتمد علاج انحسار اللثة على السبب الأساسي. يمكن أن تساعد العلاجات التالية في إعادة ربط أو استعادة أنسجة اللثة حول الأسنان:

1-تسوية وكشط الجذور

يعد التقشير وكشط الجذر من أولى العلاجات لانحسار اللثة التي قد يوصي بها طبيب الأسنان بعد ذلك، سيستخدم طبيب الأسنان أدوات خاصة لتنعيم الجذور، مما يساعد اللثة على الالتصاق بالسن.

2-جراحة زراعة اللثة

إذا انحسرت لثة الشخص بشدة فقد يوصي طبيب الأسنان بإجراء جراحة لزراعة اللثة مرة أخرى.

حيث سيأخذ الطبيب قطعة صغيرة من أنسجة اللثة من مكان آخر في الفم، ويستخدمها لتغطية جذور الأسنان المكشوفة.

تساعد هذه الجراحة على منع فقدان العظام واللثة من الانحسار أكثر. يمكنه أيضاً حماية جذور الأسنان المكشوفة من التسوس.

الوقاية من علاج انحسار اللثة

يمكن للنصائح التالية أن تساعد في إبطاء أو إيقاف تقدم انحسار اللثة:

1-استخدام الخيط بين الأسنان مرة واحدة على الأقل في اليوم.

2-استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.



3-تفريش الأسنان مرتين يومياً باستخدام فرشاة أسنان ناعمة.

4-استخدام غسول الفم المطهر لتقليل البكتيريا.

5-اختيار حجم وشكل فرشاة الأسنان التي تسمح بالوصول إلى جميع أجزاء الفم.

6-استبدال فرشاة الأسنان كل شهرين إلى أربعة أشهر على الأقل.

7-يمكن أن يساعد اعتماد تقنية التنظيف الصحيحة بالفرشاة على منع انحسار اللثة.

8-يمكن أن يساعد ارتداء واقي الفم في الليل على منع تراجع اللثة بسبب صرير الأسنان. تخلق واقيات الفم ضغطاً متساوياً عبر الفك وتعمل كحاجز مادي لفصل الأسنان العلوية والسفلية.

9-استبدال أطقم الأسنان غير متوافقة مع الفم بمرور الوقت.

10-يمكن أن تؤدي أطقم الأسنان الجزئية غير الملائمة إلى احتكاك وتهيج اللثة، مما يؤدي إلى انحسار اللثة حول الأسنان السليمة، ويمكن منع ذلك عن طريق استبدال أطقم الأسنان الجزئية حسب الحاجة.

11-زيارة طبيب الأسنان بانتظام.

12-يعد إجراء فحوصات الأسنان المنتظمة أمراً حيوياً للكشف عن المراحل المبكرة من تراجع اللثة، وتمكن الفحوصات أيضاً طبيب الأسنان من تحديد واستبدال أي حشوات أو أطقم أسنان جزئية غير مناسبة، والتي يمكن أن تسهم في انحسار اللثة.

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