هكذا تحرقين الدهون خلال المشي!

بيروت - نادين محمد -

يعتبر المشي من أسهل الرياضات وأفضلها للواتي لا يملكن الوقت وينصح به العديد من أخصائيي التغذية الصحية لما له من فوائد مميزة.

وأكدت الأبحاث أن المشي لمدة ساعة واحدة يوميًا فعال في حرق دهون البطن والفخذين.كما تم التأكيد على أن المشي المنتظم يساعد على التخلص من انتفاخ البطن وتقوية العضلات ،

لما له من تأثير فعال على الاسترخاء ، ويمكن مضاعفة الأثر الناتج عن المشي مع الالتزام بنظام غذائي يحدّ من تراكم الأنسجة الدهنية.

علامات تدل على حرق الدهون في الجسم



توجد بعض العلامات التي تدل على حرق الدهون والسعرات الحرارية الموجودة في الجسم على النحو التالي :

فقدان الوزن: واحدة من أهم علامات حرق الدهون هي فقدان الوزن الذي يحدث على نطاق واسع عندما تتبع نظامًا غذائيًا معينًا وحمية غذائية مخصصة مع ممارسة التمارين الرياضية المختلفة، من الطبيعي حرق الدهون بسرعة كبيرة.

الأداء الضعيف: على الرغم من أنه نوع من التناقض، لكن صحيح حيث قد تتراجع أثناء التمرين في صالة الألعاب الرياضية، وذلك لأن الجسم يعمل على التكيف مع الطعام الجديد وأسلوب الحياة الذي تم استحداثه، لكن الأمر لا يستغرق أكثر من 3-4 أيام.

عدم الرغبة في الحصول على أي من السكريات المختلفة: لأنه عندما تحرق دهون الجسم، لا يتعين عليك الاعتماد على السكر لإعطائك الطاقة. لأن جسمك يحرق الدهون بثبات، تحصل على إمدادات ثابتة من الطاقة دون الحاجة إلى السكر.

قلة التقلبات المزاجية التي تمر بها: يحدث ذلك بسبب أن نسبة السكريات المتواجدة في الدم مستقرة ، كما أن جميع الهرمونات الرئيسية، بما في ذلك الأنسولين، متوازنة للغاية، مما يتسبب في انخفاض تقلبات المزاج.

فوائد المشي على الصحة



يمتلك المشي بشكل يومي الكثير من الفوائد على صحتك وهو ما سنعرفك عليه:

-التنويع في سرعة المشي بين البطيء والسريع يساعدك على حرق كميات اضافية من السعرات الحرارية والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

-تعزيز وظيفة الجهاز المناعي وتجنب الاصابة بالامراض.

-تحسين صحة المفاصل وتقوية العظام.

-تحسين المزاج والتخلص من حالات التوتر التي تشعرين بها.

-تحسين عملية التنفس وحصول الجسم على الكمية الكافية من الاكسيجين.

-تحسين الصحة العقلية وتجنب الاصابة بالالزهايمر.

-تقليل الاصابة بالامراض الخطيرة خصوصاً الاصابة بامراض القلب.



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