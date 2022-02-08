طرق لتنظيف القولون والتخلص من الانتفاخ والامساك 

بيروت - نادين محمد -

هناك عدة طرق لتنظيف القولون، للتخلص من الشعور بالانتفاخ أو الإمساك، منها تناول المكملات الغذائية أو استخدام المليانات. هناك أيضا مشروبات طبيعية يمكنها التخلص من السموم وتنظيف القولون.

القولون هو أحد الأعضاء المهمة في الجهاز الهضمي ، ويسمى أيضًا الأمعاء الغليظة. صحة القولون جزء مهم من صحة الجهاز الهضمي.

يجب تطهير القولون من أجل تحسين صحة الجهاز الهضمي. كما يساعد في علاج مشاكل مثل الإمساك أو حركات الأمعاء غير المنتظمة ، وهناك بعض الأدلة على أنه يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان القولون .

هناك عدة طرق لتطهير القولون. يمكنك شراء منتج لتنظيف القولون ، أو يمكنك الحصول على حقنة شرجية أو غسول القولون .

خلاف ذلك ، يمكنك القيام بأشياء بسيطة لتعزيز أو "تطهير" صحة القولون بشكل طبيعي في المنزل.

نصائح سحرية لتنظيف القولون:

١- زيادة حصص الخضروات

تناول 8 إلى 10 حصص يوميًا. قد يبدو هذا كثيرًا ، لكنه ممكن. أضفي العنب البري الطازج أو المجمد أو التوت إلى حبوب الصباح.



٢- الحبوب الكاملة

لا تنخدعي بالألوان، الخبز بني لا يعني أنه من الحبوب الكاملة. ابحثي عن كلمة "مخصب" في قائمة المكونات. إذا رأيت هذه الكلمة ، فهي ليست حبوب كاملة. يعتبر الأرز البني والشعير والكينوا والشوفان والدخن والجاودار والحنطة السوداء وغيرها من الأطعمة الجديدة مصادر رائعة للألياف بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي قد يفتقر إليها نظامك الغذائي.

٣- قلب الهرم الغذائي

جربي "قلب" الهرم الغذائي الذي يعتبر الحبوب كأساس. بدلًا من ذلك ، اجعلي الفاكهة والخضروات أساس نظامك الغذائي ، تليها الحبوب ، ثم الأطعمة البروتينية (الفول والأسماك والبيض والدواجن واللحوم). أما الحلوى مجرد وجبة خفيفة من حين لآخر.

٤- بذور الكتان

بذور الكتان المطحونة هي واحدة من أفضل الطرق لتحسين عملية الهضم من خلال المساعدة في إخراج البراز من نظامك. جرّبي رش بذور الكتان المطحونة على السلطات أو دقيق الشوفان أو الزبادي. هذه واحدة من أكثر الطرق فعالية لتحسين قدرة الجسم على التخلص من السموم.

٥- الماء

اشربي المزيد من الماء. الماء سهل وبسيط ، سيجعل كل شيء في جسمك يعمل بشكل أفضل ، بما في ذلك الهضم والإخراج.

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