شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار علاج ثوري قد يمكن مصابي الشلل من المشي مجدداً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قام باحثون ، بتصميم غرسات ثلاثية الأبعاد لعلاج الشلل الناتج عن إصابة الحبل الشوكي لدى البشر.
وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة ”أدفانسد ساينس“ العلمية، أن التجربة كانت مشجعة للغاية، بنسبة نجاح قاربت الـ 80% في استعادة القدرة على المشي.
ويستعد الباحثون حاليا، للمرحلة التالية من التجربة السريرية على المرضى من البشر، ويأملون في زراعة الأنسجة في الأشخاص المشلولين، في غضون سنوات قليلة، حتى يتمكنوا من الوقوف والحركة مرة أخرى.
وحول التقنية الجديدة أوضح الفريق البحثي : ”تعتمد تقنيتنا على أخذ خزعة صغيرة من الأنسجة الدهنية من بطن المريض، يتكون هذا النسيج من خلايا مصفوفة خارج الخلية، ونعيد برمجة الخلايا عبر الهندسة الوراثية، وإعادتها إلى حالة مماثلة لتلك الموجودة في الخلايا الجذعية الجنينية“.
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