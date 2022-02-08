لو عايز تخس ..7 عناصر يجب إضافتها لنظامك الغذائى يوميا لإنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - هل تحاول التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة؟.. إذا كانت الإجابة بنعم، فخبراء الصحة يقترحون اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي ليكونا الأسلوب الأكثر استدامة للتخلص من الدهون الزائدة، قائم على نظام وجبات يشمل كل العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم من أجل صحة جيدة والوقاية من الأمراض، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

إليك 7 عناصر غذائية أساسية تساعد في إنقاص الوزن:

1. البروتين:

إذا كنت من عشاق اللياقة البدنية، فأنت بالتأكيد تعرف أهمية البروتين في نظام غذائي صحي، إنه أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على إنقاص الوزن، يحتفظ البروتين بالامتلاء لفترة طويلة ، مما يساعدنا على تجنب تناول السعرات الحرارية الزائدة في أشكال الأصدقاء والأطعمة السريعة.

مصادر الغذاء:

من أفضل مصادر البروتين البيض، والدال، والدجاج، والحبوب الكاملة.

2. الألياف :

يساعد التمثيل الغذائي الجيد على تسريع فقدان الوزن، هذا هو السبب في أن الخبراء يقترحون إضافة كمية جيدة من الألياف في نظامنا الغذائي لفقدان الوزن لتعزيز الهضم والتمثيل الغذائي ، وتسريع فقدان الوزن بشكل أكبر.

مصادر الغذاء:

بعض أفضل مصادر الألياف هي المكسرات، والحبوب الكاملة، والخضروات الخضراء، وآخرون.

3. الأحماض الدهنية أوميجا:

إذا كنت تعتقد أن النظام الغذائي لفقدان الوزن لا يتطلب استهلاكًا للدهون ، فأنت مخطئ تمامًا، يتطلب جسمنا كمية مناسبة من الدهون الصحية ليعمل بشكل جيد وأيضًا التخلص من دهون البطن، أحماض أوميجا 3 الدهنية هي أحد الأمثلة على ذلك.

مصادر الغذاء:

قليل من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية هي الأسماك والمكسرات والخضروات الورقية وغيرها.

4. فيتامين سي:

تتطلب أجسامنا إزالة السموم من أجل الأداء السليم، نحن بحاجة إلى العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة لطرد السموم ومنع أجسامنا من أضرار الجذور الحرة، أحد هذه العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة هو فيتامين سي، فهو لا يساعدنا في التخلص من السموم فحسب، بل يساعد أيضًا في تسريع عملية إنقاص الوزن.

مصادر الغذاء:

من أفضل مصادر فيتامين سي البرتقال والحمضيات الأخرى.

5. البوتاسيوم:

وجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrient أن زيادة تناول البوتاسيوم الغذائي يساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم ، مما قد يساعد في إنقاص الوزن، كما يساعد أيضًا في تسريع عملية التمثيل الغذائي التي تلعب دورًا مهمًا في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة.

مصادر الغذاء:

بعض المصادر الغذائية للبوتاسيوم هي المكسرات والحمص وبذور الكتان .

6. الحديد:

تساعد هذه المغذيات أيضًا في نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم وعضلاتنا ، مما يساعد الجسم بدوره على حرق الدهون.

مصادر الغذاء:

البنجر ، الفواكه الجافة وغيرها من أفضل مصادر الحديد.

7. الزنك:

وفقًا لدراسة نشرت في dmsjournal ، يمكن أن يكون لمكملات الزنك مع اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية تأثير إيجابي على وزن الجسم والسمنة.

مصادر الغذاء:

اللوز وبذور السمسم وغيرها من أفضل مصادر الزنك.