شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. احذر استخدام الصلصات المصنعة تسبب ارتفاع سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للصلصات والتوابل أن تضفي طعمًا لذيذًا للوجبة، وإضافة مجموعة من النكهات إلى الوجبات خاصة منخفضة السعرات الحرارية، ولكن هل هذه الإضافات حقًا صحية؟.

بقدر ما نحب إضافة هذه الصلصات اللذيذة مع وجباتنا نحن لسنا على دراية في الواقع بالمكونات السرية لها، والتي قد يتم تحديدها أو لا تذكر من الأساس على الملصقات، لذلك فإن الصلصات وخلطات التوابل الشائعة التي نستهلكها بين الحين والآخر قد تكون السبب وراء زيادة الوزن التي لا تنتهي أبدًا وزيادة مستويات السكر في الدم خاصة بالنسبة لمرضى السكرى، وفيما يلي قائمة بالصلصات التي قد تؤدي إلى تفاقم مستويات السكر في الدم بسبب مكوناتها المخفية الصادمة وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".





الكاتشب

يعشق معظمنا إضافة كاتشب الطماطم إلى الأطعمة والبطاطس المقلية وبعض الوجبات الخفيفة، لقد أصبحت جزء من عاداتنا الغذائية، لكنها مليئة بشراب الذرة عالي الفركتوز، وهو عامل تحلية ويحتوي على كمية عالية من السكر الذي يمكن أن يرفع مستويات السكر فى الدم على الفور، وعلى الرغم من أن الطماطم محملة بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة التي تسمى اللايكوبين، والتي لها العديد من الفوائد الصحية، ولكن عندما يتعلق الأمر بصنع الكاتشب، فإن وجود سكر الذرة يطغى على جودة اللايكوبين.

تتبيلات السلطة الكريمية

هناك العديد من تتبيلات السلطة التي يمكن شراؤها من المتجر، وهي كريمية وممتعة، لكنها فى نفس الوقت غنية بالسكر وشراب الذرة النشوي والصوديوم والمواد الحافظة والدهون المشبعة، لذلك، إذا كنت قد اخترت تتبيلات السلطة المصنفة على أنها قليلة الدسم ومنخفضة السعرات الحرارية وقليلة السكر، فهذا ليس صحيح لأن المذاق اللذيذ لهذه التتبيلات يتحقق عن طريق إضافة المزيد من السكر والقوام الكريمى لها يتحقق عن طريق خلط الزيت النباتي والدهون الزائدة.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو إضافة المواد الحافظة ذات الأساس الكيميائي، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.

صلصة الصويا

على الرغم من أن صلصة الصويا لا تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما يجعلها خيارًا منخفض السعرات الحرارية قليلاً، لكن المكون السري للصوديوم قد يفسد الأشياء الجيدة حول هذه الصلصة، حيث تحتوي صلصة الصويا على حوالي 1000 ملليجرام من الصوديوم في ملعقة واحدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، الأمر الذي قد يكون مصدر قلق لمرضى السكر لأنه قد يؤدي إلى أمراض القلب التاجية ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



الصلصات المصنعة تضر بمرضى السكرى