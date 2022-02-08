شكرا لقرائتكم خبر عن عالم فيروسات يكشف كيفية تطور فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال عالم الفيروسات الروسي بيتر تشوماكوف، إن الفيروس التاجي المستجد سيصبح بعد متحور “أوميكرون”، أكثر عدوى ولكن بالمقابل أقل خطورة.

وأوضح بحسب روسيا اليوم، أن نسخة ووهان من الفيروس التاجي المستجد كانت غير مكتملة، لذلك كان يصيب الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وكبار السن بصورة خاصة. ولكن نتيجة للطفرات العديدة أصبح SARS-CoV-2 قادرا على إصابة طبقة واسعة من مختلف الأعمار.

وأضاف : “عندما يظهر فيروس جديد غير مكتمل تماما كما هو الحال مع فيروس ووهان، فإنه يصيب كبار السن لأن مناعتهم ضعيفة. ولكنه بعد ذلك زاد الفيروس من عدوانيته وبدأ يصيب فئات عمرية أخرى، كانت في السابق أكثر مقاومة له”.

ويضيف، لقد أدى تطور الفيروس التاجي المستجد إلى ظهور متحور “أوميكرون” السريع الانتشار والقادر على اختراق مناعة الأطفال أيضا.

وقال تشوماكوف، أن تطور الفيروس التاجي المستجد، سوف يستمر في نفس الاتجاه، وقد يصبح أكثر عدوى، ولكنه مقابل ذلك يصبح أقل خطورة على البشر.

ويقول، “سوف يستمر تطور SARS-CoV-2 ، وخلال هذه العملية ستقل بصورة ملموسة قدرته المرضية وإلحاق أضرار كبيرة بالجسم. وقد ازدادت سرعة انتشاره حاليا، وليس مستبعدا زيادتها في المستقبل”.

ووفقا للأطباء، يبقى التطعيم الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الفيروس التاجي المستجد ومتغيراته المعروفة، وبالرغم من أنه لا يوفر حماية 100 بالمئة، إلا أنه يقلل كثيرا من العواقب المرتبطة بالمرض.