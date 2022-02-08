شكرا لقرائتكم خبر عن طهى صحيًا.. أضف بدائل زيت الطهي الـ 5 هذه إلى مطبخك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للزيت الذي تختاره لطهي وجباتك أن يقول الكثير عن اختياراتك الغذائية، وبقدر ما قد يبدو البيان السابق متطرفًا، هذا صحيح.

تُستخدم زيوت الطهي كأساس لجميع الوجبات تقريبًا مما يجعل من الضروري مراعاة التنوع المستخدم، وهذا مهم لضمان اتباع نظام غذائي صحي، يجب أن يتمتع زيت الطهي الصحي بالخصائص التالية:

يجب أن تكون مغذية

يجب أن تكون صالحة للاستهلاك المنتظم

وفقا لتقرير موقع " healthline"، يمكن أن تؤثر اختيارات الزيوت غير الصحية على صحتك بشكل كبير، وقد تتضمن بعض الآثار الشائعة لانتقاء الزيت الخاطئ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع مستويات الكوليسترول ، واستهلاك الدهون غير الصحية، وما إلى ذلك.

أصناف زيت الطهي الصحية

فيما يلي بعض أنواع زيوت الطهي التي يجب عليك إضافتها إلى قائمة مشترياتك:

زيت السمسم:

تعتبر بذور السمسم من أصناف البذور المشهورة المستخدمة كمقبلات ومكون فعال في العديد من الأطباق الآسيوية، كما أنها مصدر لزيت السمسم الذي يمكن استخدامه كزيت طبخ صحي، زيت السمسم مصدر لأحماض أوميغا 3 الدهنية والدهون الصحية وله طعم جوزي لا يصدق.

السمن:

السمن الطبيعى من المصادر الحيوانية له خصائص مضادة للالتهابات، وهو مصدر للدهون الصحية، ويمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، يمكن استخدامه أيضًا كبديل زيت صحي.

زيت جوز الهند:

من الماء إلى الحليب، جوز الهند هو فاكهة متعددة الاستخدامات ومغذية للغاية،هذه الفاكهة هي أيضًا مصدر لزيت الطعام الذي يمكن أن يكون بديلاً ممتازًا للزيت، بصرف النظر عن كونه مصدرًا للدهون الصحية ، يمكن أن يساعد زيت جوز الهند أيضًا في تعزيز صحة الجلد والشعر.

زيت الجوز:

إلى جانب نكهة الجوز التي تعزز الطعم ، أضف فوائد أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة في نظامك الغذائي باستخدام زيت الجوز. يمكن استخدام الزيت المستخرج من هذا الجوز كبديل للزيت وتزيينه للسلطات، يحتوي على دهون صحية يمكن أن تفيد صحة القلب والأوعية الدموية.

زيت بذور الكتان:

يمكن استخدام زيت بذور الكتان كبديل للزيت نظرًا لفوائده الصحية، بصرف النظر عن كونه مصدرًا للدهون الصحية ، فإن هذا النوع من الزيوت يعزز صحة الجلد والشعر ، وله خصائص مضادة للالتهابات ، ويحسن صحة الجهاز الهضمي.