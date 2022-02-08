شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك بـ 4 أنواع من الخضروات.. أبرزها الفلفل والبروكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهاز المناعة هو دفاع الجسم ضد الفيروسات والجراثيم، ويعتمد عدد المرات التي تمرض فيها بشكل مباشر على قوة جهاز المناعة لديك، ويتطور الجهاز المناعي بمرور الوقت مع نمو الشخص من طفل إلى شخص بالغ، و يمكن لقوة الجهاز المناعي الجيد أن تتحمل أضرار الشيخوخة على الجسم.

وحسب ما ذكره موقع 24mantra من الضروري أن تبدأ في بناء مناعتك منذ الصغر لمقاومة الفيروسات التي تسبب المرض، بخلاف المكملات الغذائية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل الفيتامينات والكالسيوم التي يمكن أن يوصي بها طبيبك هناك طريقة ما لبناء مناعتك بشكل طبيعي.

تعد الفواكه والخضروات الطازجة والمكسرات المجففة من بين موارد الطبيعة الوفيرة من المعادن والفيتامينات الأساسية اللازمة للحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

وفيما يلي قائمة بالخضروات المعززة للمناعة والتي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي لبناء مناعة جيدة.

قائمة الخضروات المعززة للمناعة والوصفات ذات الصلة:1. الففل الأحمراء

الفلفل الأحمر من الخضروات المعززة للمناعة يحتوى على فيتامين C ، وهو عنصر أساسي لتعزيز المناعة فيتامين سي عامل كبير في محاربة الجراثيم التي تضر بالجسم.

2. الجزر

يحتوى الجزر على البيتا كاروتين وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ومضادات الأكسدة ضرورية لحماية خلايا الجسم من الجذور الحرة الجذور الحرة هي عناصر ضارة يمكن أن تسبب السرطان وأمراض القلب والعديد من الأمراض الخطيرة الأخرى.

الجزر مفيد أيضًا في تطهير الجسم من السموم عن طريق تطهير الكبد، من المعروف أن الجزر غني بفيتامين أ الضروري للحفاظ على صحة العين.

3. البروكلي

البروكلي هو أحد الخضروات المعززة للمناعة المليئة بالعناصر الغذائية، ويوفر كوب من البروكلي نفس القدر من فيتامين سي مثل برتقالة متوسطة الحجم إلى جانب فيتامين سي ، يعتبر البروكلي أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والزنك والبيتاكاروتين والمغنيسيوم وفيتامين ب والحديد.

4. البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين، لا تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذه الخضار المعززة للمناعة في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك فحسب، بل تساعد أيضًا في الحفاظ على قلبك ورؤيتك في أفضل حالاتها، محتوى الألياف في البطاطا الحلوة مرتفع ، مما يجعلها خضروات مناسبة للحفاظ على صحة الأمعاء.