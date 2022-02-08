شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات سلبية شائعة تسبب الشفاه الداكنة.. أبرزها التدخين وقلة الترطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب الجميع في الحصول على شفاه ناعمة ونضرة ومترابطة، لكن القليل منهم فقط يبذل جهودًا للحفاظ عليها على هذا النحو، وتعتبر مشكلة الشفاه الداكنة من التحديات الشائعة التي قد تظهر لأسباب مختلفة، حيث يمكن أن يكون لنظامك الغذائي وأسلوب حياتك تأثير كبير على ذلك، وفقًا لتقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

فيما يلي.. بعض العادات الشائعة التي قد تسبب الشفاه الداكنة:

التدخين

الرئة ليست العضو الوحيد الذي يتأثر بالتدخين، يمكن أن تتأثر شفتيك وتتعرض لأضرار جسيمة بسبب التدخين، حيث يسبب الشفاه الداكنة، لذلك عليك الإقلاع عن التدخين لتفادى ذلك.

عدم البقاء رطبًا

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم للغاية خاصة خلال فصل الشتاء، يمكن أن تظهر على الشفاه علامات واضحة للجفاف في شكل شفاه متشققة، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى تعريض الشفاه لخطر الإصابة بفرط التصبغ، لذلك يجب الحرص على تناول كمية كافية من الماء على مدار اليوم.

عدم استخدام الحماية من أشعة الشمس

يمكن أن يتراوح تلف الجلد الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية من معتدل إلى شديد حسب مستوى التعرض، والتأثير الشائع للأشعة فوق البنفسجية على الشفاه هو فرط تصبغها، إذا كنت لا تحمى بشرتك من أشعة الشمس، فقد حان الوقت للتوقف الآن لضمان شفاه وردية ناعمة.

تجاهل تأثير الأدوية

هل تبدو شفتيك أغمق بعد أن بدأت في تناول الدواء الجديد؟ قد يكون الوقت قد حان لاستشارة طبيبك لأن أدويتك قد يكون لها تأثير فرط تصبغ على شفتيك، ويمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى تغير لون الشفاه والذي قد يستمر أو لا يستمر بعد انتهاء العلاج، لذلك، من المهم أن تكون متيقظًا لتأثيرات الأدوية الجديدة.

عدم فحص المنتجات قبل استخدامها

مجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل تتراوح من ملمع إلى مقشر الشفاه، حيث يجب التأكد من أن المنتج الذى تستخدمه وأنه مناسبًا لشفتيك، وقد تتفاعل مكونات معينة في المنتج مع الجلد وتؤدي إلى ردود فعل تحسسية وفرط تصبغ وما إلى ذلك، وهذا يمكن أن يؤدي إلى شفاه داكنة، لذلك ، من المهم فحص مستحضرات التجميل بعناية قبل استخدامها.