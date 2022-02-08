شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة إضافية من «النوم».. هذا ما تفعله في جسمك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة، أن الحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان الوزن.

وفي التفاصيل، توصل باحثون في جامعة شيكاغو الأميركية، بعد أن قاموا في دراستهم بتتبع مدة النوم والسعرات الحرارية التي يحصل عليها 80 شخصا يعانون من زيادة الوزن، إلى أن النوم ساعة إضافة يحرق السعرات، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت نتائج الدراسة، أن المتطوعين، الذين كانوا ينامون لمدة أطول بساعة واحدة، كانوا يستهلكون 270 سعرا حراريا أقل كل يوم، مقارنة مع المشاركين الآخرين.

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، دعا العلماء إلى “إضافة نصائح النوم إلى برامج الوقاية من السمنة وفقدان الوزن”، مؤكدين أن الابتعاد عن شاشات التلفزيونات والهواتف “كان عاملا مشتركا بين أولئك الذين ينامون لمدة طويلة”.

في سياق متصل، قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة إسراء تسالي: “إذا تم الحفاظ على عادات النوم الصحية لفترة أطول، فسيؤدي ذلك إلى فقدان الوزن مع مرور الوقت”.