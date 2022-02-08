شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات صحية لمكافحة الالتهابات.. تناول حليب الكركم وعصير التوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون للالتهاب تأثير كبير على جسم الإنسان، وقد ينتج عن مجموعة متنوعة من العوامل، وبعضها قد يشمل المضاعفات الصحية الكامنة، والإصابات، والمواد المسببة للحساسية، وما إلى ذلك، وفي حين أن بعض أشكال الالتهاب تلتئم مع نفسها بمرور الوقت، قد يتطلب البعض الآخر عناية طبية، ويرصد تقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية 5 مشروبات صحية لمكافحة المضاعفات الناتجة عن الالتهاب.

فيما يلى.. 5 مشروبات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب:

حليب الكركم

هذا المشروب مليء بخصائص الكركم المضادة للالتهابات ويمكن أن تثبت فعاليتها في التعامل مع الظروف الصحية المختلفة، ويمكنك تحضير هذا المشروب عن طريق خلط نصف ملعقة صغيرة من الكركم في كوب من الحليب الدافئ، ويمكنك أيضًا إضافة العسل لتحليته.

عصير التفاح مع القرفة

تشتهر التوابل مثل القرفة بخصائصها المضادة للالتهابات، ويمكن إضافتها إلى التفاح لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية، حيث يقلل هذا المشروب من الالتهاب.

عصير التوت

بصرف النظر عن كونه مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة، يحتوي التوت أيضًا على خصائص ممتازة مضادة للالتهابات يمكن أن تكون فعالة لمحاربة العديد من المشاكل الصحية، ولتحضير هذا المشروب، امزج أصناف التوت المفضلة لديك (الفراولة، توت العليق) وغيرهما وتناولها طازجة.

عصائر الخضروات الخضراء

ظهرت العصائر الخضراء كأحد الأجزاء الأساسية في نظام غذائي صحى ومتوازن، حيث يعزز الصحة من فقدان الوزن إلى علاج مشاكل الجهاز الهضمي، فهناك عصير أخضر لكل مشكلة، فإذا كنت تعاني من التهاب فهناك عصير لذلك أيضًا، حيث يمكنك إضافة الكرفس إلى السبانخ والتفاح الأخضر مع العسل، وخلطهم جيدًا ثم تناولهم لعلاج الالتهاب.

شاي الزنجبيل مع الليمون

يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن مزجه مع العسل والليمون لتحقيق أقصى فائدة والشفاء من الالتهاب، ولتحضير هذا المشروب، أضف الزنجبيل والعسل وبعض أوراق الشاي إلى الماء واتركهم للغليان، ثم يضاف إليه الليمون بعد سكبه في الكوب وتناوله ساخنًا.



الزنجبيل



حليب الكركم