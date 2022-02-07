شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفرض حجرا صحيا على مدينة يقطنها 3.5 ملايين شخص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا على مدينة بايسه التي تضم 3,5 ملايين نسمة والواقعة في جنوب الصين بعد ظهور إصابات بكوفيد.

جاء ذلك اعتبارا من مساء الأحد، حيث لم يعد بإمكان السكان مغادرة المنطقة. كما يُمنع أولئك الذين يعيشون في ما يسمى بالمناطق الخطرة (حيث تم اكتشاف حالات) من مغادرة منازلهم.

وسجلت المدينة الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر من الحدود مع فيتنام، الأحد 44 إصابة مؤكدة بكوفيد محلية العدوى. مؤكدة أن السكان أخضِعوا لفحوص في أعقاب تسجيل الإصابات.