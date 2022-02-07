5 فوائد لشرب ماء المخلل منها يساعد على فقدان الوزن ويقلل الحموضة

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القاهرة - سامية سيد - فوائد ماء المخلل الصحية لا حصر لها، حيث تحتوي المخللات وعصير المخللات على إلكتروليت الصوديوم وقد تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة المضافة مثل فيتامين C و E ، وتأتي هذه العناصر الغذائية المهمة من كل من الخيار والأعشاب والخضروات الأخرى التي يستخدمها المصنعون لصنع المخللات وأيضًا من المحلول الملحي - والذي يشتمل عادةً على مزيج من الخل والملح والتوابل، في هذا التقرير نتعرف على 5 فوائد لشرب ماء المخلل، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

أمعائك هي موطن لحوالي تريليون نوعاً من البكتيريا، التي تعرف باسم ميكروبيوم الأمعاء، ويمكن أن يقلل الحفاظ على هذه البكتيريا الجيدة من خطر الإصابة بالحساسية والتهاب المفاصل ومجموعة من الأمراض الأخرى.

5 فوائد لشرب ماء المخلل 1. يحسن صحة القناة الهضمية

وتتمثل إحدى طرق الحفاظ على ميكروبات أمعائك صحية في استهلاك البروبيوتيك، أو البكتيريا الجيدة، مثل تلك الموجودة في عصير المخلل، ووجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2021 أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة مثل المخللات لديهم ميكروبيوم أمعاء أكثر تنوعًا ونظام مناعة أكثر صحة، لذا تناول المخللات طريقة رائعة لزيادة عدد الميكروبيوم لديك.

3. قد يعزز فقدان الوزن كما أظهرت بعض الأبحاث أن الخل يمكن أن يقلل الشهية، ومع ذلك، هناك ثلاث مشكلات كبيرة يجب أن تكون على دراية بها:

2. يقلل من تقلصات العضلاتثبت أن عصير المخلل يساعد في منع تقلصات العضلات عند الرياضيين عند تناوله أثناء التمرين أو بعده، وإذا كنت لا تمارس التمارين الرياضية بانتظام، فقد يظل عصير المخلل مفيدًا في تخفيف تشنجات العضلات، ولكن لا يوجد بحث عن غير الرياضيين.

- يقلل الخل من الشهية عن طريق جعل الناس يشعرون بالغثيان، لذلك لا يمكن تحمله جيدًا بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الأبحاث المتعلقة بالخل وفقدان الوزن تتضمن خل التفاح، والذي لا يستخدم عادةً في عصير المخللات.

تتضمن معظم الدراسات المتعلقة بفقدان الوزن والخل شرب الخل قبل كل وجبة. يقول بلاك إن استهلاك الكثير من عصير المخلل سيؤدي إلى تناول الكثير من الصوديوم، لذا فإن هذه ليست استراتيجية لفقدان الوزن موصى بها.

4. يقلل من الحموضة المعويةيمكن أن تحدث الحموضة المعوية بسبب الأطعمة الحمضية، ولهذا السبب يُطلب من الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة تجنبها.

على الرغم من ذلك، يقول بعض الناس أن عصير المخلل ، وهو شديد الحموضة، يساعد في تخفيف أعراضهم وبالنسبة للآخرين ، فإنه يجعل الأعراض أسوأ.

5. ينظم سكر الدموجدت الأبحاث أن الخل يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم، خاصة عندما يتم تناوله مع وجبات تحتوي على كربوهيدرات معقدة مثل الحبوب الكاملة والخضروات.