شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل طريقة طبيعية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهرت دراسة حديثة أن أحد العوامل المهمة في تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا هو النشاط البدني.

وتوضح الدراسة، أن الأشخاص الذين يحافظون على ممارسة الرياضة ولو لدقائق قليلة يوميا، هم أكثر الناس أمانا من مخاطره، وفقا لما أعلنته العيادة الطبية لجامعة نافارا الإسبانية.

وأشارت العيادة في بيان أنه “توجد في رواسب الدهون لدى مرضى السمنة مستقبلات لفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة “سارس كوفيد- 2″، بالإضافة إلى أن الخلايا الدهنية لدى هؤلاء المرضى قادرة على إنتاج جزيئات التهابية أكثر من تلك، ذات الوزن الطبيعي”.

وكشفت الدراسة أن الهرمونات التي تفرزها العضلات أثناء التمرين، تقلل من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع سارس كوفيد- 2، والمضاعفات في حالة الإصابة بكوفيد-19، وكذلك تقلل الالتهاب وموت الخلايا الناجم عن العدوى.

ويحذر الأطباء من خطورة السمنة، حيث تعد من أكبر المخاطر التي يتعرض لها الشخص المصاب بكوفيد -19 الشديد”، وفقًا للدراسة التي حصلت على جائزة في المؤتمر الأخير للجمعية الإسبانية لدراسة السمنة.