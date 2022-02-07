شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح دور الكرفس فى خفض مستويات السكر فى غضون ساعتين من تناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تدمير الجسم، لكن تغيير نظامك الغذائي يمكن أن يساعد فى الوقاية منه، ووفقًا للأبحاث، يمكن أن يساعد الكرفس في خفض مستويات السكر في الدم في غضون 120 دقيقة من تناوله، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

يمكن السيطرة على مرض السكري من النوع 2، بإتخاذ مجموعة من الخطوات الصحية لتقليل تأثيره، حيث من المهم الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وتفادى حدوث أى ارتفاع خطير قد يحدث بشكل مفاجئ.

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الطبية السعودية، فإن تناول الكرفس يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على مستويات السكر في الدم.

قام الباحثون بتحليل تأثير مستخلص أوراق الكرفس على مستويات السكر في الدم لدى 16 مريض بالسكري بين المسنين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا من بينهم 6 ذكور و10 إناث، وقد أجريت الدراسة في الفترة ما بين مارس وحتى نوفمبر 2014 في كلية الطب جامعة سيياه كوالا، باندا آتشيه، بإندونيسيا.

تم تقسيم الأشخاص بشكل عشوائي إلى مجموعتين: مجموعة التحكم (العلاج الوهمي) ومجموعة العلاج (الكرفس المعالج).

يتكون العلاج من كبسولات مستخلص أوراق الكرفس بجرعة 250 مجم، ثلاث مرات يوميًا (صباحًا وظهرًا ومساءً)، قبل 30 دقيقة من تناول، ولمدة 12 يومًا، حيث لاحظ الباحثون وجود "انخفاض كبير" في مستويات الجلوكوز في الدم بعد تناول الطعام، حيث انخفضت مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام بنسبة 19.5 في المائة فى مجموعة العلاج بكبسولات مستخلص أوراق الكرفس.

وخلص الباحثون إلى أن الكرفس كان "فعالاً" في خفض مستويات السكر في الدم.