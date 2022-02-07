علاج ثوري يقضي على سرطان البانكرياس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

طور باحثون بريطانيون علاجاً ثنائياً يمكنه أن يحسن بشكل كبير مدة البقاء على قيد الحياة وحتى علاج سرطان البانكرياس، وهو أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً.



بالكاد تحسنت معدلات البقاء على قيد الحياة لسرطان البانكرياس في 50 سنة الماضية ولديه أسوأ تشخيص لأي سرطان شائع.



في الاختبارات، عاشت الفئران التي أعطيت العلاج الجديد، وهو مزيج من علاجين يستخدمان بالفعل في المستشفيات، لفترة أطول ب 40 في المائة.



ويقول الباحثون، من معهد أبحاث السرطان في لندن، أنه من المحتمل أن يكون ذلك أكبر تطور علمي على الإطلاق في علاج المرض، وإذا نجحت التجارب على البشر، فقد يتم استخدامه على نطاق واسع في غضون خمس سنوات فقط.



أحد العلاجات هو العلاج المناعي، حيث يطلق عقار جهاز المناعة لمحاربة السرطان.



إنّ الدواء هو مثبط، مما يعني أنه يمنع البروتينات التي تمنع الجهاز المناعي من مهاجمة الخلايا السرطانية. وكان له نتائج مذهلة ضدّ بعض أنواع السرطان.



لكنّ أورام سرطان البنكرياس لها طبقة خارجية سميكة توقف الدواء في مساراته.



العلاج الثاني، المعروف باسم الموجات فوق الصوتية عالية الكثافة المركزة (HIFU)، ينطوي على تفجير الورم مع نبضات من الموجات الصوتية.



هذا يخلق فقاعات صغيرة في الخلايا، والتي ترتد حولها مع هذه القوة وتشكل الثقوب في حاجز وقائي، وبالتالي تسمح لدواء العلاج المناعي بالعمل.

تم إعطاء الفئران المصابة بأورام البنكرياس العلاج المركب في الاختبارات.



فعاشوا 25 في المائة أطول من تلك التي تمّ إعطاؤها فقط علاج HIFU و35 في المائة أطول من تلك التي تمّ إعطاؤها الدواء فقط، وفقاً لبحث نشر في مجلة Royal Society Interface. كما عاشوا 40 في المائة أطول من أولئك الذين لم يعالجوا على الإطلاق.



وقال الباحث الدكتور بيتروس موراتيديس أنّ هذا يعني، من الناحية الإنسانية، عدة أشهر إضافية من الحياة.



ويتوقع أن يعمل العلاج في وقت متأخر من المرض. هذا أمر بالغ الأهمية لأنّ معظم حالات سرطان البنكرياس لا يتم تشخيصها حتى تنتشر في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن تبدأ التجارب في غضون عامين، وإذا نجحت، يمكن أن يكون العلاج قيد الاستخدام على نطاق واسع بعد ثلاث سنوات فقط.



وقال الدكتور كريس ماكدونالد، رئيس الأبحاث في سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة: “هناك حاجة إلى مزيد من البحوث، ولكن إمكانات هذا المزيج مثيرة وتؤكد على أهمية اختبار أساليب جديدة ومبتكرة.”



“هناك حاجة ماسة إلى المزيد من خيارات العلاج إذا أردنا إطالة مدة البقاء على قيد الحياة للمرضى في المستقبل وأحبائهم.”



هذا المرض هو خامس أكبر قاتل للسرطان في بريطانيا، حيث يودي بحياة 9,400 شخص سنوياً.



يموت أكثر من نصف البريطانيين البالغ عددهم 10500 شخص كل عام في غضون ثلاثة أشهر، ويعيش ربعهم فقط لفترة أطول من عام. تسبب المرض في وفاة الممثلين باتريك سويزي وألان ريكمان وجون هيرت ومؤسس شركة آبل ستيف جوبز.



وقالت ابنة مريض توفي بعد سبعة أشهر فقط من التشخيص أنّ العلاج الجديد يمكن أن يكون الحل لسرطان البنكرياس.