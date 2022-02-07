مشروبات شتوية للتخلص من السموم

بيروت - نادين محمد -

كل ما يحيط بنا يهدد أجسامنا بالسموم، التي بدورها تعطل جهاز المناعة عن مهمته الأساسية. إذا كنت تبحثين عن صحة جيدة في الشتاء عليك تضمين بعض المشروبات الطبيعية التي تقضي على السموم.

المشروبات الشتوية التي تساعد تنقية الجسم من السموم تعمل أيضا للتدفئة ومقاومة موجات البرد القارسة. لاسيما وأنها تتمتع بمذاق طيب وتعزز صحة الجهاز الهضمي.

١- عصير الشمندر والرمان

هذان المصدران لمضادات الأكسدة ، كما أنه مزيج مليء بالفيتامينات والمعادن، من المعروف أن هذا الخليط يعمل على تطهير الجسم وتنقيته من السموم ، كما يقلل من ضغط الدم ، ويعزز المناعة.

قومي بتقطيع جذر الشمندر إلى قطع صغيرة. افتحي ثمرة رمان وافصلي البذور عن القشرة. ضعي الاثنين في الخلاط مع كوب من الماء (البارد). صفي الخليط الناتج بمصفاة ، وأضيفي بعض السكر لتحلية.

يمكن أن يقلل هذا الخليط من الألم المصاحب للصداع والتهاب المفاصل والالتهابات بشكل عام. يحد شاي الزنجبيل والليمون من الغثيان ، كما ويساعد في إنقاص الوزن ، ويقوي جهاز المناعة.

اغلي القليل من الماء ، أضيفي ملعقة صغيرة من الزنجبيل (المبشور) وكذلك نصف ليمونة (عصير) ، ثم صفي المزيج.

٣- ماء جوز الهند والنعناع

كوب من ماء جوز الهند ، مملوء ببعض أوراق النعناع ، يساعد على درء الجذور الحرة المسببة للأمراض ، وتجديد محتوى الإلكتروليت المفقود من الجسم. ما عليك سوى تحضير بعض ماء جوز الهند في كوب - يمكن كشط جوز الهند وإضافة اللب إلى المشروب - مع ثلاث أو أربع أوراق نعناع. أضيفي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون إلى المزيج للحصول على روائح منعشة.



من المعروف أن شاي الكركم يخفف الألم والالتهابات ، و يعزز مناعتك ، ويخفض مستويات الكوليسترول. كل ما عليك فعله هو غلي ثلاثة إلى أربعة أكواب من الماء وإضافة ملعقتين صغيرتين من الكركم إليه. اتركيه ينضج لمدة عشر دقائق ، ثم صفي الشاي في كوب. يمكنك إضافة القليل من الليمون والسكر والحليب حسب الرغبة.

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