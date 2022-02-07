شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن أن تصاب بعدوى كورونا مرة أخرى؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس كورونا من الفيروسات شديدة الانتقال، ويمكن إعادة العدوى من هذا الفيروس عدة مرات إذا لم يتم اتباع السلوك المناسب للوقاية من كورونا بشكل صحيح، ومن بين العديد من تدابير الوقاية الفعالة ارتداء الكمامة والحفاظ على نظافة اليدين، فى هذا التقرير نتعرف على متى يمكن أن يصاب الشخص بعدوى كورونا مرة أخرى، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي عودة الإصابة بعدوى كورونا؟

عندما يصاب الفرد أكثر من مرة بالفيروس التاجى، يُقال إنه مصاب مرة أخرى.

ووفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن إعادة العدوى بالفيروس التاجي تعني أن الشخص قد أصيب، وتعافى ، ثم أصيب لاحقًا مرة أخرى.

بعد التعافي سيكون لدى معظم الأفراد بعض الحماية من العدوى المتكررة ومع ذلك ، تحدث العدوى مرة أخرى.

متى يمكن عودة إصابة الشخص بكورونا مرة أخرى؟

على الرغم من عدم وجود إجابة محددة حول المدة التي يمكن فيها للفرد إعادة الإصابة بالمرض، وفقًا للبيانات الواردة من مركز السيطرة على الأمراض، "تشير أحدث البيانات إلى أن إعادة اختبار شخص ما في الأشهر الثلاثة التالية للعدوى الأولية ليس ضروريًا إلا إذا ظهر على هذا الشخص أعراض كورونا ولا يمكن أن ترتبط الأعراض بمرض آخر ".

تقرير آخر قال أن ، "معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ، سواء ظهرت عليهم أعراض أم لا، ينتجون أجسامًا مضادة (بروتينات تقاوم العدوى) وخلايا مقاتلة وبالنسبة لأولئك الذين تعافوا ، يبدو أن فرص الإصابة مرة أخرى منخفضة للغاية في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الإصابة الأولية "

وقال الدكتور توماس روسو ، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بوفالو في نيويورك "إذا كنت مصابًا بعدوى خفيفة ، ولم تحصل على استجابة مناعية جيدة جدًا، وتعرضت مرة أخرى لجرعة كبيرة من الفيروس، فهذا ممكن بالتأكيد أن تحدث عدوى مرة أخرى."

كيف يصاب الفرد بعدوى كورونا؟

تحدث عدوى كورونا عندما يتعرض الفرد للفيروس الذي ينتشر من خلال الرذاذ الذي ينتج عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث ومن ثم ، فإن تغطية الأنف والفم وتعقيم اليدين أمر ضروري.

"يمكن أن ينتشر المرض من شخص لآخر من خلال قطرات صغيرة من الأنف أو الفم والتي تنتشر عندما يسعل أو يزفر شخص مصاب بكورونا تسقط هذه القطرات على الأشياء والأسطح حول الشخص ثم يصاب الأشخاص الآخرون عن طريق لمس هذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم. يمكن للناس أيضًا التقاط كورونا إذا استنشقوا قطرات من شخص وهذا هو السبب في أنه من المهم البقاء على بعد أكثر من متر واحد (3 أقدام) من الشخص المريض.