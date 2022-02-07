شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالحزن فى الشتاء؟.. تناول هذه الأطعمة للتخلص من الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب الموسمي هو شكل من أشكال الاكتئاب المعروف أنه ناتج عن تغير في المواسم بشكل عام وتسوء الأعراض في فصل الخريف وتبلغ ذروتها في الأشهر الباردة، كما تتشابه أعراضه تمامًا مع حالات الاكتئاب الأخرى ، وتشمل أبرز الأعراض الانسحاب الاجتماعي وصعوبة التركيز والتعب والشعور باليأس، بحسب موقع "health".

قد تشمل علاجات الاكتئاب الموسمي التمارين الرياضية والعلاجات الكلامية واتباع نظام غذائي صحي وتناول الأدوية، كما أن تجربة بعض الأطعمة أو الوجبات التي تعزز الحالة المزاجية يمكن أن تساعدك أيضًا على الشعور بالتحسن.



أطعمة يمكنك تناولها لعلاج الاكتئاب الموسمي 1. الشوكولاته الداكنةتناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يحسن الحالة المزاجية بشكل ملحوظ كما تحتوي أيضًا على مادة البوليفينول التي تعد نوعًا من مضادات الأكسدة القوية.





2. أحماض أوميجا 3 الدهنيةأوميجا 3 لديها القدرة على التأثير على مزاجك وتشمل الأطعمة التي تحتوى على أوميجا 3 الدهنية مثل: سمك السلمون والجوز وبذور الكتان وهذه هي أفضل المصادر التي يمكن أن توفر لك أعلى مستويات هذه الأحماض الدهنية.





3. الموزيحتوي الموز على حمض أميني يسمى التربتوفان الذي يعد معززًا رائعًا للمزاج علاوة على ذلك، فإن الكربوهيدرات والبوتاسيوم والسكر الطبيعي في الموز يساعد في تغذية الدماغ.

قد يساعد المغنيسيوم ، وهو عنصر غذائي أساسي آخر في الموز ، في تحسين جودة النوم إلى جانب تقليل مستويات القلق وهذان من الأعراض الشائعة للاكتئاب الموسمي.