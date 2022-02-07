مشروبات تعزز صحتك بعد التعافي من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 20 ثانية

تزداد الحاجة للأطعمة والمشروبات الصحية بعد التعافي من كورونا، لتعزيز الصحة بعد الإصابة بالفيروس.

كشفت الدكتورة أنجيليكا ديوفال، خبيرة التغذية الروسية، أن المشروبات لها تأثير في الجسم وتساعد على استعادة الحالة الصحية خلال فترة الإصابة بكورونا وبعد التعافي منه.

وأشارت ديوفال في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أنه يجب يكون الماء المشروب الأساسي خلال فترة المرض وبعد التعافي من كورونا، ولكن من أجل اكتساب القوة خلال فترة قصيرة يمكن إضافة مشروبات منقوع الفواكه والثمار.

وقالت: “نأخذ لترين من الماء ونسخنهما إلى درجة 80 درجة مئوية ونضيف لهما حوالي 200 جرام من ثمار الفراولة أو التوت البري وغيرهما، ومن ثم نستخدم الخلاط لنحصل على مشروب فواكه صحي”.

وأضافت: “من أجل الحفاظ على الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في الثمار، لا ينصح بغلي الخليط، كما يمكن تناول الشاي الأخضر مع الثمار أو الفواكه”.

وشرحت: “نخمّر في لتر ونصف اللتر من الماء ملعقتي طعام من الشاي الأخضر ونضيف له شريحتي برتقال وملعقتين من الثمار الطازجة أو المجمدة ولا ينصح بإضافة السكر إلى المشروب، بل من الأفضل إضافة شرائح مقشرة من التفاح، بعدها نترك المشروب 40-50 دقيقة ثم نقوم بشربه طوال اليوم”.

وتابعت الطبيبة الروسية: “إذا برد المشروب يمكن إضافة الماء المغلي الساخن إليه”.

وأشارت إلى أنه يجب خلال فترة ما بعد التعافي من “كوفيد-19” الامتناع عن تناول الشاي الأسود والقهوة، وكذلك المياه الغازية المحلاة والعصائر المعلبة، ومن الأفضل تحضيرها في البيت.