للبنت غير الصبورة رجيم يمسح الكرش في اسبوع

بيروت - نادين محمد -

للبنت غير الصبورة هذا رجيم الجبنة والعسل الذي يمكن ان يمسح الكرش في اسبوع. ولتحصل على افضل نتيجة عليها ان تتبع قواعده من دون اي مخالفات لمدة لا تقل عن 7 ايام. واللافت ان هذه الحمية لا تسبب الشعور بالحرمان وتمنع الاحساس بالجوع في الفترات التي تفصل بين الوجبات الاساسية. لكن الافضل عدم تطبيقها لمدة اطول من المدة المحددة منعاً للمعاناة من النقص في بعض المغذيات التي لا يتم الحصول عليها خلالها. وهذا برنامج الرجيم.

برنامج رجيم الجبنة والعسل



للبنت غير الصبورة خصص الخبراء رجيم الجبنة والعسل الذي يمكن ان يمسح الكرش في اسبوع واحد. ولتحقيق هذا الهدف يجب الحرص على تطبيق هذا البرنامج.

اليوم الاول



الفطور. كوب من الشاي الخالي من السكر، قطعتان من بسكويت الرجيم، 10 غ من الزبدة، ملعقتا طعام من العسل الطبيعي، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة الخالية من الدسم.

الغداء. طبق من سلطة الجزر، طبق من الكوسى المشوي، قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي، وكتحلية يمكن تناول كوب من العسل مع الجبنة البيضاء الخالية من الدسم.

العشاء. طبق من السلطة، طبق من الفاصولياء الحمراء المطهوة على البخار، حبة تفاح او اجاص.

اليوم الثاني



الفطور. كوب من القهوة الخالية من السكر، قطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر المحمص، 10 غ من الزبدة النباتية، كوب يحتوي على ملعقة طعام من العسل وقطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم.

الغداء. طبق من الهليون المسلوق مع صلصة خفيفة، طبق من اللحم المشوي من دون ملح، طبق من السلطة، قطعة من الجبنة الخالية من الدسم مع ملعقة طعام من العسل للتحلية.

العشاء. طبق من سلطة التونا، قطعة متوسطة الحجم من سمك السلمون المشوي، قطعة صغيرة من الجبنة، حبة برتقال.

اليوم الثالث



الفطور. كوب من الشاي الخالي من السكر، 100 غ من حبوب الفطور مع الحليب منزوع الدسم، قطعة صغيرة من جبنة سويسرية خالية من الدسم، ملعقة طعام من العسل الطبيعي.

الغداء. طبق من السلطة، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، حبة بطاطا صغيرة مشوية، كوب من الزبادي الخالي من الدسم، حبة اجاص.

العشاء. طبق من السلطة، قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش الخالي من الدهون، قطعة صغيرة من الجبنة الخالية من الدسم مع ملعقة طعام من العسل الطبيعي.

اليوم الرابع



الفطور. كوب من الشاي الخالي من الدسم، 30 غ او قطعة صغيرة من الخبز الاسمر، 10 غ من الزبدة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم مع ملعقة طعام من العسل الطبيعي.

الغداء. طبق من السلطة المشكلة، طبق متوسط الحجم من الارز الاسمر المطهو على البخار مع بضع قطع من الجمبري، حبة اجاص.

العشاء. طبق من التبولة، قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من الجبنة الخالية من الدسم مع ملعقة طعام من العسل الطبيعي، ثمرة موز.

اليوم الخامس



الفطور. كوب من الشاي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر المحمص، بيضة مسلوقة من دون ملح، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم، ملعقة طعام من العسل.

الغداء. طبق من السلطة، حبة بطاطا كبيرة مشوية من دون ملح، ثمرة موز.

العشاء. طبق من العجة بالجبنة، طبق من السلطة، ملعقة طعام من العسل مع القليل من الزبادي الطبيعي.

اليوم السادس



الفطور. كوب من القهوة الخالية من السكر، 10 غ من الزبدة، كوب من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم مع ملعقة طعام من العسل.

الغداء. طبق من السلطة المشكلة، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار. وكتحلية يمكن تناول كوب من الجبنة الخالية من الدسم مع القليل من العسل الطبيعي.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من سمك السلمون المشوي، طبق من سلطة المعكرونة، كوب من الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم، قطع من البطيخ.

اليوم السابع



الفطور. كوب من الشاي الخالي من السكر، كوب من الحليب الخالي من الدسم، كوب من الجبنة قليلة الدسم مع معلقة طعام من العسل الطبيعي.

الغداء. حبة بطاطا كبيرة مشوية من دون ملح مع القليل من زيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي، طبق من السلطة.

العشاء. طبق من السلطة، كوب من الجبنة البيضاء مع معلقة طعام من العسل، حبة تفاح.

واثناء اتباع البنت غير الصبورة رجيم الجبنة والعسل الذي يمسح الكرش في اسبوع، يمكن تناول هذين النوعين كوجبة خفيفة عند الساعة 10 صباحاً والـ4 بعد الظهر. ومن الممكن تناول ما لا يزيد على 20 غ من الشوكولا. ولنجاح هذا الرجيم يجب ايضاً المشي أو الركض لمدة 30 الى 40 دقيقة يومياً.



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