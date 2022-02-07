علاج الإحساس الدائم بالجوع

بيروت - نادين محمد -

الشعور بالجوع ظاهرة طبيعية يعبر الجسم من خلالها عن حاجته إلى الطعام، تصاحبه في كثير من الأحيان بعض العوارض، كصدور صوت من المعدة، شعور بأنها خاوية، فقدان القدرة على التركيز، أو الإصابة بالصداع، غير أن الإحساس الدائم بالجوع دليل على الإصابة بإحدى المشاكل الصحية أو النفسية تستدعي استشارة الطبيب لتشخيص سببها .

أسباب الإحساس الدائم بالجوع



يعرف الإحساس الدائم بالجوع طبياً بمصطلح النهام Polyphagiaأو فرط الأكل Hyperphagia، له أسباب عدة، أهمها:

• النشاط المفرط في الغدة الدرقية

النشاط المفرط في وظائف الغدة الدرقية أو ما يعرف بفرط الدرقية Hyperthyroidism يؤدي إلى شعور بالجوع بشكل مستمر، نتيجة حرق الجسم للطاقة بطريقة أسرع من المعتاد ورفع معدلات عملية الأيض، تصاحبه عوارض أخرى، منها زيادة التعرق، سرعة في نبضات القلب، ضعف في العضلات، توتر وتقلب في الحالة المزاجية، شعور بالتعب. ينصح باستشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والخضوع لعلاج، إما بواسطة العقاقير أو الجراحة.

• الإصابة بمرض السكري

الإصابة بمرض السكري Diabetes، سواء النوع الأول أو الثاني، أحد أسباب الإحساس الدائم بالجوع، لعدم قدرة الجسم تحويل السكر الموجود في الطعام إلى جلوكوز Glucose الذي يمده بالطاقة. هذه الحالة يطلق عليها علمياً بولي فاجيا Polyphagia، ترافقها بعض العوارض، منها فقدان الوزن، تعب وخمول شديدان، التبول بكثرة.

• قلة النوم

لا يجب أن يستهان بهذا السبب للإحساس الدائم بالجوع، فالنوم يؤثر على هرمونين يلعبان دوراً أساسياً في الشهية، وهما: هرمون جريلين Ghrelin، وهو الهرمون المسؤول عن تحفيز الشهية الذي ترتفع معدلاته نتيجة قلة النوم، وهرمون اللبتين Leptin، الهرمون المسؤول عن الشعور بالشبع الذي تنخفض مستوياته بسبب قلة النوم.

• النظام الغذائي

عدم تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، كالأسماك ومنتجات الألبان من أسباب الإحساس الدائم بالجوع، كذلك الوجبات الغذائية التي لا تحتوي على الدهون والألياف بسبب الوقت الطويل التي تحتاجه للهضم، ما يساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول.

• التوتر والقلق

في حالات التوتر، القلق أو الإصابة بما يعرف بمصطلح الإصابة بمتلازمة ما قبل الحيض Premenstrual syndrome يفرز الجسم نسباًمضاعفة من هرمون الكورتيزول Cortisol المسؤول بشكل أساسي عن عمليات الأيض في الجسم.

هذا إضافة إلى أسباب أخرى، منها:

• تناول بعض الأنواع من الأدوية، كمضادات الاكتئاب Antidepressants، مضادات الصرع Antiepileptic Drugs، أدوية الكورتيكوستيرويد Corticosteroids وبعض أدوية مرض السكري، مثل الإنسولين، ثيازوليدين ديون Thiazolidine .

• عدم تناول كميات كافية من الماء.

• تناول الطعام بسرعة وإغفال وجبة الفطور.

• تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات

• الحمل.

علاج الإحساس الدائم بالجوع



إلى العلاجات التي يجب أن تتم من خلال طبيب متخصص، هناك بعض الإرشادات والخطوات التي ينصح باتباعها، وهي:

• تناول الوجبات الأساسية الثلاثة وعدم إغفال أي منها، إضافة إلى وجوب تناولها في وقت محدد، تجنباً للشعور بالجوع والتهام كميات أكبر من الأطعمة.

• الإكثار من تناول المياه يمنح شعوراً بالامتلاء، فالماء يساعد على تمدد المعدة ويرسل تنبيهات إلى الدماغ بعدم الشعور بالجوع، ما يؤدي إلى ضبط الشهية والتخفيف من كمية الطعام المتناولة.

• تناول وجبات خفيفة تحتوي على أطعمة صحية، كالخضراوات والفواكه .

• احتساء كوب من القهوة، فهي تطلق في القناة الهضمية مادة يطلق عليها ببتيد Peptide YY تعمل على كبح الشهية، ولكن يفضل أن تكون منزوعة الكافيين. الشاي الأخضر، أيضاً من المشروبات التي تساعد على تنظيم الرغبة في تناول الطعام لاحتوائه على مادة تسمى غالات Gallate.

• تناول الأطعمة الصلبة بدلاً من السائلة، فالأولى تتطلب وقتاً لمضغها، ما يمنح إحساساً بالشبع لمدة أطول.

• تناول الأطعمة الغنية بالألياف، البروتين، دهون أوميغا 3، الشوكولا الداكنة، فالحمض الدهني الموجود في هذه الأخيرة يساعد على إبطاء عملية الهضم، هذا إضافة إلى الفلفل، إذ إن الحلو منه يحتوي على الكابسيت والحار على الكابسيسين، وهما مركبان لهما القدرة على توليد حرارة في الجسم تعمل على حرق السعرات الحرارية، وبالتالي شعور بالامتلاء لفترة أطول.

• تناول الطعام بأطباق صغيرة، ما يساعد على استهلاك كميات أقل من الطعام.

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