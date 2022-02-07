شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض ضغط.. ابعد عن تناول البيتزا واللحوم المصنعة بترفع المؤشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جمعية القلب الأمريكية (AHA)، أن أكثر من 70 % من الصوديوم الذي نستهلكه يأتي من الأطعمة المصنعة والمعبأة مسبقًا وأطعمة المطاعم، وأن ملح الطعام ليس المشكلة الوحيدة لارتفاع ضغط الدم ، وعليك تجنب الأطعمة الأكثر ملوحة، لتجنب خطر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية،وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - البيتزا

البيتزا المحبوبة لديك هي من بين أكثر الأطعمة ملوحة ، يحتوي الخبز والجبن وصلصة الطماطم على كميات وفيرة من الصوديوم، لكن الأشياء تصبح شديدة الملوحة عندما تبدأ في إضافة جميع الإضافات مثل الببروني ، والجبن الإضافي ، والفطر المعلب.

2- السندويشات

معظم السندويشات سواء الهامبرجر أو الدجاج ، وحتى لفائف الخضار مليئة بالملح المرتفع لضغط الدم، ومن المؤكد أنك تستهلك مستوى غير صحي من الصوديوم، لهذا السبب يجب أن تسعى جاهدا لإعداد المزيد من الوجبات في المنزل.

3 - اللحوم الباردة

يعد التقليل من تناول اللحوم الباردة واللحوم المعالجة ، واحدة من أكثر الطرق فعالية لتقليل تناول الصوديوم بسرعة لأن اللحوم الباردة هي رابع أكبر مساهم في الصوديوم ووفقًا للمراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، اختر اللحوم غير المعالجة واللحوم الباردة منخفضة الصوديوم أو اللحوم الطازجة مثل الدجاج المشوي

4 - الشوربة

يحتوي متوسط ​​علبة الشوربة المعلبة على ما بين 1400 و 1800 ملليجرام من الصوديوم ،حيث تحتوى الخضروات المعلبة على الكثير من الصوديوم لتجنب التلف ، لذا يجب شطفها بالماء الجاري الدافئ قبل الطهى لتخلص من بعض الصوديوم.