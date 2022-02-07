10 أطعمة يجب تناولها وتجنبها أثناء الحمل

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القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن النظام الغذائي للأم أثناء الحمل مهم جدًا لصحتها ولصحة طفلها، حيث تحتاج الأمهات الحوامل إلى تناول المزيد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على نمو الجنين وتطوره ومع ذلك ، هناك أيضًا بعض الأطعمة التي يجب على النساء الحوامل تجنبها.

وحسب ما ذكره موقع health تشارك أخصائية التغذية كاثرين ستون المسجلة في جامعة كاليفورنيا في ديفيس الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها أثناء الحمل وهى:

5 أطعمة يجب تناولها أثناء الحمل

-المنتجات التي تحتوي على فيتامين ج ، مثل البرتقال والفراولة والفلفل والبروكلي ، تدعم نمو الطفل وتحسن امتصاص الحديد.

-الأطعمة التي تحتوي على الحديد ، مثل الفول والعدس والخضروات الورقية واللحوم والسبانخ كلها تدعم جسم الأم في إنتاج المزيد من الدم لكل من الأم والطفل.

-تساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، بما في ذلك منتجات الألبان المبسترة (الزبادي وحليب البقر والجبن الصلب) وكذلك اللوز والبروكلي وحبوب الحمص على نمو العظام والأسنان.

-الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية (EHA و DHA) مثل السردين والسلمون والتراوت والتونة الخفيفة المعلبة. أو اختاري مكمل غذائي قبل الولادة يحتوي على أوميغا 3 إذا كنتِ لا تحبين السمك.

-شرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا يدعم التوصيل المناسب للعناصر الغذائية من خلال الدم إلى الطفل وقد يساعد في منع الإمساك والبواسير والتهابات المسالك البولية للأم.

5 أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل

-ابتعدي عن منتجات الألبان غير المبسترة (الأجبان الطرية والحليب) واللحوم الجاهزة للأكل مثل اللحوم الباردة،و قد تحتوي هذه الأطعمة على بكتيريا تسبب مرض الليستريات المنقولة بالغذاء، والذي قد يسبب أعراضًا شبيهة بأعراض الإنفلونزا ، والغثيان ، والإسهال ، والإجهاض ، بالإضافة إلى الولادة المبكرة .

-يمكن أن يزيد أي طعام في المنبع من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي ، وهو مرض ينتقل عن طريق الغذاء يمكن أن يسبب عجزًا عصبيًا عضليًا للأمهات الحوامل.

-يزيد تناول المأكولات البحرية النيئة ، مثل السوشي أو المحار النيء ، من خطر الإصابة بالسالمونيلا ، وهو مرض ينتقل عن طريق الغذاء يمكن أن يسبب الحمى والغثيان والقيء وتقلصات المعدة والإسهال للحوامل ، وكذلك الإنتان داخل الرحم الذي يمكن أن يؤثر على الأطفال.

-يمكن أن تسبب الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق ، مثل سمك أبو سيف وسمك القرش وسمك المارلين والماكريل ، تلفًا للجهاز العصبي للأم وتلفًا في الدماغ أو مشاكل في السمع والبصر للطفل.