شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى العلاقة بين الجينات والإصابة بمرض الزهايمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحدد الخبراء حتى الأن سببًا واحدًا للإصابة بمرض الزهايمر ولكنهم حددوا بعض العوامل التي تزيد من الخطر ومنها" العمر حيث يبلغ عمر معظم المصابين بمرض الزهايمر 65 عامًا أو أكبر، تاريخ العائلة إذا كان لديك أحد أفراد الأسرة المباشرين أصيب بهذه الحالة ، فمن المرجح أن تصاب بها، علم الوراثة تم ربط جينات معينة بمرض الزهايمر"، وحسب ما ذكره موقع healthline لا يعني وجود واحد أو أكثر من عوامل الخطر هذه أنك ستصاب بمرض الزهايمر ولكنه يرفع مستوى المخاطر الخاص بك.

على الرغم من عدم وجود سبب محدد لمرض الزهايمر ، إلا أن الجينات قد تلعب دورًا رئيسيًا، أحد الجينات على وجه الخصوص هو موضع اهتمام الباحثين، و صميم البروتين الشحمي E ( APOE ) هو جين مرتبط بظهور أعراض الزهايمر لدى كبار السن.

يمكن أن تحدد اختبارات الدم ما إذا كان لديك هذا الجين ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ضع في اعتبارك أنه حتى لو كان لدى شخص ما هذا الجين ، فقد لا يصاب بمرض الزهايمر.

والعكس صحيح أيضًا: فقد يظل شخص ما مصابًا بداء الزهايمر حتى لو لم يكن لديه الجين لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان شخص ما سيصاب بمرض الزهايمر على وجه اليقين.

يمكن أن تزيد الجينات الأخرى أيضًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والظهور المبكر لمرض الزهايمر .

كل شخص يعاني من نوبات من النسيان بين الحين والآخر، لكن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر يظهرون سلوكيات وأعراضًا معينة مستمرة تزداد سوءًا بمرور الوقت. يمكن أن تشمل:

-يؤثر فقدان الذاكرة على الأنشطة اليومية ، مثل القدرة على الاحتفاظ بالمواعيد.

-مشكلة في المهام المألوفة ، مثل استخدام الميكروويف.

-صعوبات في حل المشكلات.

-مشكلة في الكلام أو الكتابة.

-أصبح مرتبكًا بشأن الأوقات أو الأماكن.

--انخفض الحكم.

انخفاض النظافة الشخصية.

-تغيرات المزاج والشخصية.

الانسحاب من الأصدقاء والعائلة والمجتمع.

تتغير الأعراض حسب مرحلة المرض تعرف على المؤشرات المبكرة لمرض الزهايمر وكيف تتطور إلى أعراض أكثر حدة.