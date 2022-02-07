شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة خل التفاح على أكلك يخفض نسبة السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من الأمراض المهددة للحياة إذا تركت دون علاج، ولكن يمكن أن يمنع التحكم في نظامك الغذائي حدوث طفرات في نسبة السكر في الدم، وأثبتت الأبحاث أن حمض الخليك وهو المكون الرئيسي لخل التفاح يخفض نسبة السكر في الدم كما أنها حقق نجاحًا في تحسين معدلات الكوليسترول والمساعدة في إنقاص الوزن، وفقاً لموقع جريدة "دايلي إكسبريس".

ويجب عليك استشارة طبيبك قبل استخدام خل التفاح إذا كنت أحد مرضى السكرى، حيث أنه حمضياً وقد يحتاج إلى التخفيف قبل الشرب بأمان

وفي الدراسات التي تبحث في ارتفاع ضغط الدم والسمنة، خفض الخل ضغط الدم بنسبة 21-30 ملم زئبقي.

الآلية الدقيقة غير معروفة لكن الباحثين يعتقدون أنه يقلل من إفراز الهرمونات التي تضيق الأوعية الدموية.

ويعتبر دور الخل في السمنة أكثر تعقيدًا ولكن وجد بعض العلماء أنه يقلل من كمية الطعام التي يتناولها الناس.

قد يكون هذا نتيجة للطعم الحمضي، الذي يجعل الناس إما راضين عن حصص أصغر أو يثنيهم عن الإفراط في تناول الطعام بسبب الغثيان.

وبالنسبة للتأثير على الكوليسترول ، أجريت الدراسات الرئيسية على الحيوانات بدلاً من البشر.

أظهرت القوارض التي تتغذى على أنظمة غذائية عالية الكوليسترول مدعمة بخل التفاح مستويات أفضل من الكوليسترول الكلي ومستويات أعلى من الكوليسترول الصحي عالي الكثافة.

وأشارت هذه الدراسات أيضًا إلى أن خل التفاح الكامل له تأثير قوي على مستويات الجلوكوز مقارنة بالمستخلصات التي تحتوي على الحمض.

يمكن أن يكون خل التفاح أداة مفيدة لمساعدة مرضى السكر على التحكم في نسبة السكر في الدم ، ولكن فقط لعدد محدود من الناس لأنه يتداخل مع الأنسولين.

لهذا السبب يحتاج الأطباء إلى معرفة العلاجات العشبية أو الطبيعية التي يستخدمها مرضاهم حتى يتمكنوا من التحقق من التفاعلات الضارة المحتملة.