شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات شائعة تدل على أنك تعانى من مرض الأوردة.. أبرزها نزيف الدوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب الدوالي مشاكل إذا لم يتم علاجها، لكن الكثير من الناس لا يدركون حتى أنهم يعانون من أمراض الأوردة لأنهم ليسوا على دراية بأكثر الأعراض شيوعًا للأوردة، ويرصد تقرير موقع "إكسبريس" أهم 5 أعراض تدل على أمراض الأوردة "الدوالى".

تلعب الأوردة دورًا حيويًا في الدورة الدموية لأنها تضخ الدم غير المؤكسج من أعضائك إلى قلبك، باستخدام صمامات صغيرة في الأوردة للقيام بذلك، وعندما تكون مصابًا بمرض في الوريد، تتلف هذه الصمامات أو تتعطل ويمكن أن يتجمع الدم في الوريد مما يسبب التورم ومشاكل أخرى.

لا يقتصر مرض الأوردة على كبار السن، يمكن لأي شخص، بغض النظر عن عمره أو جنسه أو ظروفه الصحية الأساسية، أن يُصاب بمرض في الأوردة، ومع ذلك، هناك بعض الفئات الأكثر عرضة لهذه الحالة، بما في ذلك النساء الحوامل وأولئك الذين يقضون معظم اليوم على أقدامهم.

فيما يلى.. 5 أعراض تدل على إصابتك بأمراض الأوردة

بروز العروق

واحدة من العلامات المبكرة الأكثر شيوعًا لأمراض الأوردة هي أن عروقك، خاصة تلك الموجودة على ساقيك، تبدو أكثر بروزًا، فعندما تتعب الصمامات الموجودة في الأوردة أو تتضرر، يمكن أن يتجه الدم المتدفق من خلالها إلى القلب نحو أجزاء مختلفة من الجسم، وهذا من شأنه أن يقلل من كمية الدم التي يتم تداولها ويزيد من حجم الأوردة التي تجمع فيها.

غالبًا ما تكون هذه الأوردة المتضخمة، والمعروفة باسم الدوالي، أكثر وضوحًا على سطح الجلد.

التهاب الأوردة

يمكن أن يحدث التهاب الأوردة غالبًا بسبب تجلط الدم، وهو جلطة داخل الأوردة، وتشمل أعراض الالتهاب الناجم عن تجلط الدم، احمرار الجلد وتكوّن كتل صلبة مؤلمة تحت الجلد.

في حين أن الالتهاب الناجم عن تجلط الدم غالبًا ما يقل، إلا أن تجلط الدم يمكن أن يكون خطيرًا، خاصةً إذا انفصلت الجلطة الدموية في الوريد وتعثرت في أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرئتين، وذلك أثناء انتقالها عبر مجرى الدم.

نزيف الدوالي

نظرًا لأن الدوالي أكبر حجمًا وبالتالي أقرب إلى سطح الجلد من الأوردة غير المريضة، فهي أكثر عرضة للتأثير، إذا وجدت أنك تنزف بسهولة أكبر بعد تعرضك لصدمة أو خبطة، فقد تكون هذه علامة على إصابتك بمرض في الوريد.

التغييرات في الجلد

في حين أن العديد من الأعراض المرتبطة بأمراض الأوردة تدور حول مظهر الدوالي وعدم ارتياحها، يمكن أن تظهر اضطرابات الأوردة بطرق أخرى، بما في ذلك الجلد.

يجب مراقبة التغييرات التي تطرأ على الجلد، خاصة حول الكاحل والساق، لأن هذا يمكن أن يكون مؤشرًا على أن لديك أوردة مريضة أو معرضة لمزيد من المشاكل، فمع تدهور الدورة الدموية، يمكن أن يبدأ الجلد في الظهور بمظهر لامع، كما أنه يصبح رقيقًا، وقد يصبح على العكس أكثر صلابة وجفافًا، مما يترتب عليه تشقق الجلد.

ثقل وألم في الساقين

الثقل والتورم في الساق، أمر شائع عند المصابين بأمراض الأوردة، ويمكن أن يتطور مع وجود أوردة بارزة بصريًا أو بدونها.

يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأوردة أيضًا من الألم والحكة حول المنطقة المحيطة، لذلك قد تكون الزيادة المفاجئة في هذه الأحاسيس مؤشرًا على تدهور صحة الوريد لديك.