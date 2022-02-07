شكرا لقرائتكم خبر عن سلس البول لدى النساء.. تعرف على أنواعه وأعراضه وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير سلس البول إلى فقدان السيطرة على المثانة، وقد تفقد النساء اللاتي يعانين من سلس البول كمية قليلة من البول أثناء السعال أو العطس أو الضحك في بعض الأحيان، حيث أن أي ردود فعل في الجسم تسبب الإثارة أو أي شكل من أشكال المشاعر الشديدة يمكن أن تحفز المثانة في مثل هذه الحالة.

وعلى الرغم من أن سلس البول شائع عند النساء الحوامل، إلا أنه منتشر في الغالب عند النساء فوق سن الخمسين، ومع ذلك، لوحظ اتجاه مماثل الآن لدى النساء الأصغر سنًا وأصبحت الحالة أكثر شيوعًا، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" أنواع سلس البول وأعراضه وأسبابه.

أعراض سلس البول

يتمثل العرض الأول والأهم لسلس البول في زيادة معدل حدوثه، هو التبول أكثر من المعتاد، ومع ذلك، قد يكون هذا بسبب الطقس وكمية السوائل التى تتناولها، وتشمل الأعراض الأخرى، الاستيقاظ بشكل متكرر في الليل للتبول، والتسرب أثناء مواقف الضغط المرتفع مثل ممارسة الرياضة، والشعور المستمر بعدم التبول بشكل صحيح، في حالة تعرضك لواحد أو أكثر من هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب.

أسباب سلس البول

هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى حدوث هذه الحالة، عند النساء فى سن صغير، يمكن أن تحدث بسبب الضغط المزمن على المثانة إلى ضعف عضلات قاع الحوض، وتشمل الأسباب الأخرى الاستهلاك المفرط للكافيين، والإمساك، والتهابات المسالك البولية، وتناول جرعات عالية من فيتامين سي أو تناول الأطعمة الحمضية بشكل مفرط.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم ربط سلس البول عند النساء بمشاعر الغضب والحزن بسبب هذه الحالة، وقد تشعر أيضًا بنقص الثقة.

تشمل أنواع سلس البول 3 فئات:

سلس الإجهاد

يمكن أن تؤدي الحركات التي تحدث في أوقات زيادة النشاط إلى حدوث تسرب من المثانة، مثل الضحك والتمارين الرياضية والسعال.

سلس البول المستعجل

تشير هذه الحالة إلى عدم القدرة على حبس البول حتى الوصول إلى الحمام، ويحدث التسرب في المثانة بسبب الرغبة في التبول التي يصعب السيطرة عليها.

سلس مختلط

كما يوحي الاسم نفسه، ينتج هذا النوع من سلس البول عن الإجهاد وعدم القدرة على حبس البول حتى الذهاب للحمام أيضًا.