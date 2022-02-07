شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج الجينى ينجح فى إزالة علامات سرطان الدم من مريضين بدراسة تجريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن العلاج الجيني يمكن أن يكون مفتاح علاج سرطان الدم بعد أن أزال جميع علامات السرطان من جسم مريضين في دراسة تجريبية، بحسب ما نشر موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وأجرى الباحثون في جامعة بنسلفانيا العلاج بالخلايا التائية CAR-T على مريضين كانا يعانيان من سرطان الدم في عام 2010.

الآن بعد أكثر من عقد من الزمان، لا توجد علامة على الإصابة بالسرطان في جسد واحد على الأقل من هؤلاء الرجال، وهما دوج أولسون وبيل لودفيج.

ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو منع أكثر من 20 ألف حالة وفاة لمن يعانون من سرطان الدم كل عام.

دوج أولسون، 75 عامًا، من بليسانتون، في كاليفورنيا ، تلقى العلاج بالخلايا التائية CAR-T في عام 2010، حيث يساعد هذا العلاج في تحويل الخلايا التائية، التي هي أساس الجهاز المناعي للجسم، إلى خلايا مقاومة للسرطان.

وتم وصف الخلايا المعدلة بأنها "عقاقير حية" وبدأ اعتماد العلاج بالخلايا التائية CAR-T على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لمحاربة السرطانات القائمة على الدم.

وتم تشخيص إصابة أولسون بسرطان الدم في عام 1996 ، وأخبر وكالة أسوشيتيد برس أنه يعتقد أنه سيموت في غضون أشهر.

بعد أكثر من عقد من محاربة السرطان وخضوعه للعلاج الكيميائي، أوصى الطبيب بإجراء عملية زرع نخاع عظمي أو الخضوع للعلاج التجريبي.

اختار أولسون العلاج وتحسنت حالته منذ ذلك الحين.

الآن ، بعد مرور 12 عامًا ، لم يعد هناك أي علامة على الإصابة بالسرطان في جسده وشفي تمامًا من المرض.

يأمل الباحثون في حالة أولسون في أنهم قد يكونون قد حققوا اكتشافًا كبيرًا في مكافحة اللوكيميا وسرطان الدم بشكل عام.

وقال الدكتور كارل جون: "يمكننا الآن أن نستنتج أن الخلايا CAR-T يمكن أن تعالج بالفعل مرضى اللوكيميا".

وقال الباحثون إنه بمرور الوقت ، تطورت الخلايا التائية المعدلة وتحول العديد منها إلى خلايا "مساعدة" تعمل مع الخلايا القاتلة للسرطان وأصبحت الخلايا المساعدة مهيمنة في نهاية المطاف في كلا المريضين.

وقال مؤلف الدراسة جوزيف ميلينهورست، إنهم تمكنوا من عزل الخلايا وتحليلها باستخدام تقنيات جديدة، مما أعطاهم "نظرة ثاقبة للغاية" حول كيفية استمرارها في أجسام المرضى.

ووصف الدكتور أرمين جوبادي، الخبير في العلاج المناعي الجيني والخلوي للسرطان في جامعة واشنطن في سانت لويس، النتائج بأنها "لا تصدق".

على الرغم من أن كلمة "علاج" نادرًا ما تستخدم في السرطان، إلا أنه قال إنه يبدو أن هؤلاء المرضى قد شُفيوا "على الأرجح".

ويأمل العلماء في رؤية استخدام أوسع للعلاجات CAR-T في المستقبل لأنواع السرطان الأخرى.

في العام الماضي ، تمت الموافقة على العلاج بالخلايا التائية CAR-T للورم النخاعي المتعدد، وهو أكثر الأورام الخبيثة شيوعًا في نخاع العظام لدى البالغين.