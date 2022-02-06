شكرا لقرائتكم خبر عن علامة تظهر على الجلد تحذرك من مرض خطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تظهر بعض العلامات والأعراض لمرض السكري والتي يمكن أن تشير إلى ما إذا كان شخص ما مصاباً بهذا المرض.

ومن بين العلامات التحذيرية لمقدمات السكري هي طفح جلدي يمكن أن يظهر في عدد من الأماكن بالجسم، من الساقين إلى الأذنين.

كما أن من العلامات الأشهر لمرض السكري كثرة التبول، ووجود بثور قد تتشكل في أماكن مختلفة من الجسم.

ويمكن أن يسبب مرض السكري أنواع عديدة من الأمراض الجلدية التي تتطلب علاجات خاصة.

وتؤدي السيطرة على مستويات السكر في الدم وتنفيذ تعليمات الطبيب بدقة، إلى تجنب حدوث مضاعفات جراء المرض.

ومرض السكري هو حالة تؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى السكر في الدم.

وهناك نوعان من مرض السكري، النوع الأول والنوع الثاني، حيث يهاجم النوع الأول فيه جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها.

أما النوع الثاني فهو أن الجسم لا ينتج ما يكفي من الأنسولين ، أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين، والنوع الثاني هو الشكل الأكثر شيوعاً لمرض السكري.