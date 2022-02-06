لم تعد القهوة تعطيك النشاط المطلوب صباحا… اليك هذه الخطوات لنتائج أفضل!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 36 دقيقة

هل انت من الاشخاص الذين يشعرون بالنعاس المتواصل حتى بعد ساعات من مغادرة الفراش؟ هل تشعر انك غير قادر على انجاز مهامك اليومية؟هل تريد شيئا ما يبث النشاط في داخلك الا ان القهوة تجعلك متوترا او انك تحاول اتباع نظام خال من الكافيين؟

الكثير من الناس يشعرون بالضغط والتوتر في هذه الايام ويريدون ان يشعروا بالنشاط لكن من غير توتر.تقول نانسي فاريل متحدثة باسم اكاديمية التغذية.

هناك اشخاص يتجنبون شرب القهوة لما تسببه من ارباك في المعدة واسهال في بعض الأوقات، كما ان الاشخاص ذوي مشاكل القلب قد يتجنبونها بدورهم لأنها قد تسرّع دقات القلب و ترفع ضغط الدم.

يبقى اتباع نظام نوم جيد الطريقة الافضل لتزويد جسمك بالراحة خلال الليل والطاقة الضرورية خلال النهار. لكن ان كنت تسعى الى تحسين نومك وتريد بعض المساعدة، اليك هذه الطرق السريعة لتستمد النشاط من دون الاعتماد على فيول الصباح.

١. يوغا لمدة ٥ دقائق في الصباح

القيام بحصة يوغا سريعة في الصباح يمكنها ان تحسن معدلات الطاقة في جسمك حسب ما تقول ستيفاني منصور مدربة لياقة بدنية لل CNN

ستوقظ جسمك من خلال تحسين تدفق الدم وترخية وتخفيف الآلام وتشغيل دماغك من خلال حثه على فرز الاندورفين الهورمون الذي يشعرك بالارتياح والهدوء. كل التمارين التي تتضمن رفع اليدين الى اعلى الرأس وتمارين الاستطالة لرجليك وتسريع مستوى القلب ستمدك بالطاقة.

٢. قم بنشاطات خارج المنزل

ان عملية ايقاظ جسمك ودماغك من خلال الحركة الطبيعية انما هي اكثر فاعلية واستدامة من الطاقة التي تتزود بها من القهوة. تضيف منصور. والقيام بهذه النشاطات خارج المنزل قد تضاعف فوائدها.

تمارين الكارديو التي تزيد نشاط القلب تعمل كمحفّز للطاقة. والمشي الصباحي يمنحك بالاضافة الى ذلك سلاما داخليا من خلال رؤية السماء والاشجار والطبيعة…

٣.الاستماع الى موسيقا ايقاعية

الاستماع الى الموسيقا الايقاعية صباحا وخصوصا اثناء الرياضة قد يمدك ببعض الطاقة.الاستماع لهذا النوع من الموسيقا يساعد على تحسين مزاجك وتخفيف الالم والتعب خلال التمرين وترفع الأداء الرياضي والتحمل وفق دراسة صدرت ٢٠٢٠.

٤. الترطيب

بعد ليلة نوم، تستيقظ اجسامنا مفتقرة للترطيب العامل الاساسي لوظائف عدة للدماغ والجسم على حد سواء. تقول “فاريل الان”. فعندما تعمل أعضاؤك كالكلى على سبيل المثال في “محيط” غير رطب فهذا يعني استهلاك كبير للطاقة وفق دراسة اجريت عام ٢٠١١ عن الماء والترطيب والصحة. وتضيف عندما أستيقظ كل صباح أول ما اقوم به هو شرب كوب فاتر من الماء مع قليل من الليمون. فهذا ما يساعدني على بدء يومي.