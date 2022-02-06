سبب شائع قد يؤدي للإصابة بمرض السكري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

يعتبر مرض السكري هو عدم قدرة الجسم على معالجة السكر ويعرف أيضًا باسم الجلوكوز، عندما يستهلك الشخص السكر، يطلق البنكرياس إنزيمًا يسمى الأنسولين، والذي يحول السكر إلى طاقة.

في الشخص المصاب بمرض السكري، إما أن البنكرياس لا ينتج الأنسولين، أو يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين، ثم يتراكم سكر الدم في الشرايين، و يزيد من مخاطر العواقب الطبية الخطيرة مثل أمراض القلب والخرف والعمى ، ينتج مرضى السكرى بشكل مباشر عن خيارات النظام الغذائي ونمط الحياة، هذه هي الطريقة التي يصاب بها معظم الناس بمرض السكري ،وفقا لما نشره موقع ” eatthis”.

يصاب معظم الأشخاص بمرض السكري بهذه الطريقة

يقول الخبراء إن أكبر عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 هو اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكر المضاف، ربطت دراسة نشرت في مجلة JAMA للطب الباطني، بين استهلاك الأطعمة “فائقة المعالجة” (مثل قطع الدجاج ، والحبوب السكرية ، ووجبات العشاء المجمدة) بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

تابع الباحثون 100000 شخص لمدة ست سنوات ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا أكثر الأطعمة المعالجة (حوالي 22٪ من نظامهم الغذائي اليومي) كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل الأطعمة المعالجة .

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من المهم بشكل خاص الحد من المشروبات المضاف إليها السكر أو تجنبها ، مثل المشروبات الغازية المحلاة بالسكر، يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) كثيرًا ما يرتبط شرب المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة الوزن / السمنة ، ومرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب ، وأمراض الكلى ، وأمراض الكبد غير الكحولية ، وتسوس الأسنان ، والتجاويف ، والنقرس ، وهو نوع من التهاب المفاصل”.

طريقة سهلة لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

قد يقلل النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون (خاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون) والدهون الجيدة (مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون) ، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، من خطر الإصابة بالسكري والأمراض المزمنة الأخرى مثل أمراض القلب والسرطان.

لتقليل المخاطر

لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري ، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر أساسي فهى تجعل العضلات أكثر حساسية للأنسولين وتساعد الجسم على استخدام مستويات الأنسولين بشكل أفضل، وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها المعاهد الوطنية للصحة أن ممارسة 30 دقيقة من التمارين منخفضة الكثافة (مثل المشي) كل يوم ، جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي قليل الدسم ، قلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 58 % .يؤدي الاستحمام البارد إلى زيادة التمثيل الغذائي للقلب في الجسم مما يؤدي إلى تسريع حرق الدهون.

يساعد انخفاض نسبة الدهون في الجسم بشكل عام في التخلص من رواسب الدهون المتراكمة في الشرايين، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.