الماء المنكّه بالتفاح والقرفة.. فوائده مذهلة

بيروت - نادين محمد - خبر سار.. أصبح هناك بدائل لإضفاء النكهة للماء وأيضاً مغذيات إضافية تسهل عملية فقدان الوزن.

فهناك مثلاً هذا المشروب المزيل للسموم بالتفاح والقرفة، الذي يحتوي على كميات كبيرة من المغذيات التي تساعد على تنظيف الجهاز الهضمي عن طريق إزالة السموم وتحفيز فقدان الوزن.

من بين الفوائد العديدة لماء التفاح والقرفة هي القدرة على علاج التهابات البطن وتحسين صحة الكبد وكذلك تحفيز جهاز المناعة.

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وشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً هو من بين العادات الجيدة لفقدان الوزن بطريقة صحية.

فهذا السائل ضروري لتحسين وظائف الجسم، لا سيما تحفيز التمثيل الغذائي.

على الرغم من هذا، يعاني الكثير من مشاكل في شرب كل هذه الكمية من الماء، بسبب انعدام طعمه.

فوائد هذا الماء المزيل للسموم

في السنوات الأخيرة، أصبح الماء المزيل للسموم يحظى بشعبية كبيرة في العالم أجمع، لأنه يمثل الخيار الصحي لترطيب الجسم وتناول الماء.

هذه المشروبات منخفضة جداً في السعرات الحرارية وفوائدها رائعة بفضل إضافة مكونات غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

التفاح والقرفة هما عنصران لهما العديد من الفوائد لتسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين قدرة الجسم على فقدان الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، هذه المشروبات مكوّنة من مغذيات أساسية لتنظيم العديد من وظائف الجسم والوقاية من الأمراض.

ومن بين هذه الوظائف:

الحد من الشهية.

تحفيز الجهاز المناعي.

تنظيم ضغط الدم.

تحسين صحة القلب.

تخفيض الكولسترول.

تخفيف أعراض الحساسية.

المساعدة على إزالة السموم

لمعرفة مزايا هذا الماء الرائع، لنكتشف الآن خصائص كل من مكوناته.

فوائد التفاح

جميع أنواع التفاح لها مذاق خاص ولكن يمكن إضافتها كلها إلى العديد من الوصفات.

وعلى الرغم أن النوع الموصى به هو التفاح الأخضر، إلا أنها كلها تقريباً مصادر جيدة للألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات التي تدعم الهضم لتجنب الإمساك وضمان امتصاص المغذيات بشكل مناسب.

ويحتوي التفاح على فيتامين E والبيوتين وحمض الفوليك، وهي عناصر أساسية لإنتاج الطاقة والتوازن العاطفي وصحة الجلد.

وهي أيضاً مصدر لفيتامينات A و C، التي لها تأثير مضاد للأكسدة وقد تساعد على وقف تأثير الجزيئات الحرة.

علاوة على ذلك، بكميات صغيرة، قد تزود الجسم بمعادن مثل الكبريت والبوتاسيوم واليود والمغنيسيوم والكالسيوم.

فوائد القرفة

القرفة مستخدمة في الطهي بفضل طعمها ورائحتها المميزة.

علاوة على ذلك، تبين أنها مصدر طبيعي لفيتامين K والحديد والألياف الغذائية والكالسيوم والمغنيسيوم والمغذيات التي تحفز صحة الجسم بشكل عام.

والقرفة لها خصائص مطهرة ومضادة للفيروسات وطاردة للريح، والتي، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة، قد تحفز الدورة الدموية وتنظم درجة حرارة الجسم.

إلى جانب ذلك، تبين أن القرفة تحسن معدل التمثيل الغذائي وتدعم الهضم وتقلل اضطرابات الأكل، مما يمنع من الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية.

كيفية تحضير الماء المزيل للسموم بالتفاح والقرفة

ماء التفاح والقرفة المزيل للسموم خيار رائع للتخلص من سموم الجسم وتسريع عملية التمثيل الغذائي.

وهذين المكونين رخيصين ويمكن إيجادهما في أي سوبرماركت. ويمكن تناول هذا الماء عدة مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

المكونات

لتر من الماء

عود قرفة

تفاحة خضراء

حبة ليمون

الطريقة

سخني الماء.

حين يصبح ساخناً، صبيه في إناء وأضيفي إليه عود القرفة والتفاحة الخضراء المقطعة إلى قطع.

غطيه لمدة 10 دقائق وضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعتين تقريباً.

حين يصبح المزيج بارداً، أضيفي القليل من عصير الليمون وتناولي منه الكمية التي ترغبين بها.

إذا كنت لا تريدين تسخين الماء، يمكنك تحضيره بارداً ولكن عليك تركه طوال الليل لكي تتحرر المغذيات الموجودة في المكونات وتنتشر في السائل.

إذا تناولت هذا الماء على معدة فارغة عدة مرات في اليوم، ستلاحظين خلال وقت قصير أن بطنك أصبح أقل انتفاخاً وأن صحة الكبد قد أصبحت أفضل.



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