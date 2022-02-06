حرق الدهون والوقاية من الفيروسات برجيم الفيتامين C

بيروت - نادين محمد - يمكن حرق الدهون بطرق كثيرة منها اتباع النظام الغذائي الصحي والمتوازن مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ومنها ايضاً تطبيق بعض الحميات الموقتة والسريعة وذات التأثير الفعال. لكن من المفيد في المقابل اضافة بعض المغذيات الاساسية الى نظام التغذية من اجل خسارة الوزن وحرق الدهون فضلاً عن حماية الجسم من العدوات الفيروسية. وابرزها الفيتامين C حيث ينصح باتباع رجيم يستند اليه.



- يساعد رجيم الفيتامين C على حرق الدهون لكنه يساعد ايضاً على حماية الجسم من تأثير الفيروسات المسببة للعدوات والامراض.

- يعزز استهلاكه عمل الجهاز المناعي ويساهم في حماية صحة الخلايا بفضل تأثيره القوي المضاد للأكسدة. وهو يحفز ايضاً انتاج الكولاجين للحفاظ على بشرة جميلة ونقية وصحية.

- يمكن هذا الفيتامين ان يؤدي دوراً مهماً في تعديل مستوى السكر في الدم. واشارت دراسة حديثة الى ان استهلاك 1000 ملغ منه يومياً ولمدة 6 اسابيع يعمل على خفض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار. وذكرت دراسة اجريت في جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الاميركية ان استهلاك نسبة مرتفعة منه تساعد على حرق ما لا يقل عن 30% من الدهون وخصوصاً في حال ممارسة التمارين الرياضية. ولهذا من الضروري شرب كوب من البرتقال قبل بدئها.

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برنامج الرجيم



من اجل الحفاظ على وزن صحي ومنع تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة يجب ان يتزامن اتباع هذه الحمية مع اعتماد نظام غذائي وصحي متوازن الى جانب الالتزام ببعض القواعد الاساسية.

1 تناول الكثير من الفواكه والخضار التي تحتوي على الفيتامين C وخصوصاً في الصباح. فهذا يساهم في نسف الدهون ويمنع الجسم من امتصاصها ويحد من تراكمها في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً في منطقة البطن كما يسرع عملية الايض. ولهذا يجب التركيز على تناول السبانخ والكيوي والحمضيات مثل الليمون والبرتقال والافندي والمندارين وغيرها.

2 يجب تناول ما لا يقل عن 4 حصص من منتجات الالبان يومياً. فهذا يؤدي بحسب احدى الدراسات الحديثة الى تعزيز عملية حرق السعرات الحرارية. ولهذا من المفيد تناول اللبن الزبادي والاجبان الطازجة والحليب.

3 يمكن شرب الشاي الاخضر وتناول الصويا لأنهما يعتبران مكونين اساسيين في حال الرغبة في خسارة الوزن.

4 يجب ان تضاف الى النظام الغذائي ايضاً الاسماك لأنها غنية بأحماض الاوميغا 3 التي تساعد على تقوية الكتلة العضلية وعلى ازالة دهون الجسم. فكلما ازدادت الكتلة العضلية ازدادت قدرة الجسم على حرق الدهون.

5 يجب ايضاً الحرص على تناول عصائر الخضار والفواكه التي تحتوي على الفيتامين C وخصوصاً عصير البرتقال.

اطعمة تحتوي على الفيتامين C

يمكن الاستفادة من خصائص الفيتامين C التي تساعد على حرق الدهون كما على تخليص الجسم من السموم وحمايته من تأثير عدوات الفيروسات من خلال اضافة بعض المأكولات الى النظام الغذائي. وابرزها الجوافة والفليفلة وخصوصاً ذات اللون الاصفر والبقدونس والكرنب والفراولة والكيوي والقرنبيط والليمون والبرتقال والفراولة. ويمكن معرفة حدوث النقص في الفيتامين C من خلال بعض الاعراض مثل جفاف الجلد وظهور النتوءات عليه وظهور اللون الاحمر البراق على مستوى بصيلات الشعر وتقعر الأظافر وظهور نقاط أو خطوط حمراء عليها وسهولة الإصابة بالكدمات والبطء في عملية شفاء الجروح. ولهذا يجب عدم التخلي عن تناول هذا الفيتامين وخصوصاً في حال الرغبة في حرق الدهون والحفاظ على الرشاقة.





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