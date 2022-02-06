شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض شائعة للسرطان يتجاهلها الكثيرون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: عرضت صحيفة إكسبريس البريطانية مجموعة من أعراض السرطان الأكثر شيوعاً. وأوضحت أنه لا يمكن معرفة كل علامات وأعراض كل نوع من أنواع السرطان، ولكن معرفة أهمها يمكن أن تنقذ حياة كيرين. وقد جاءت هذه الأعراض كالتالي: شتعرق ليلي شديد -فقدان الوزن غير المبرر -نتوء أو تورم غير عادي -الإعياء والتعب دون سبب واضح -التغيرات في الجلد -تغير الصوت والتنفس -مشاكل في الأكل مثل صعوبة في البلع، والحموضة المعوية، وعسر الهضم المستمر -تغير البراز أو البول -قرحة أو بقعة في الفم لا تلتئم

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